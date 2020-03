Önkénteseket vadásznak a járvány kezeléséhez

A kiadott felhívás szerint mindenkit várnak, akinek egészségügyi végzettsége van.

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán megjelent levél szerint 18-49 év közöttieket várnak, akik közép- vagy felsőfokú egészségügyi képzésben vesznek részt, esetleg orvos-, fogorvos-, gyógyszerésztanhallgatók, egészségtudományi hallgatók, vagy egészségügyi OKJ-képzésben vesznek részt, illetve a rezidensek és szakorvos jelöltek is mehetnek - írja a hvg.hu.

Kásler Miklós miniszter bejelentette, hogy hétfőtől úgy kell megszervezni az egészségügyi ellátást, hogy 65 év feletti egészségügyi dolgozó ne találkozzon közvetlenül a betegekkel, és a kollégáikkal is csak telefonon konzultáljon.

Kásler szerint az életkor vagy a járványügyi megfigyelés miatt kiesnek orvosok és szakdolgozók, akiket pótolni kell, ezért felhívást tett közzé.

Várják azokat a szakorvosokat is, vagy azon szakrendelések szakdolgozóit, ahol a betegforgalom várhatóan lecsökken, de hívják azokat az egészségügyi szakembereket is, akik nem a közfinanszírozott ellátásban dolgoznak, de a pályaelhagyók jelentkezését is szívesen fogadják.