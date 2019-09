Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Önkormányzati választások: ellenzéki szövetség alakul Budapest belvárosában

Szövetséget kötöttek Budapest V., VI. és VII. kerületének ellenzéki polgármesterjelöltjei, valamint Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt szombaton Budapesten. A megállapodás értelmében együttműködnek majd a közlekedés, a zöldterületek, a turizmus, a lakhatás és az egészségügy kérdésében.

Karácsony Gergely a Deák Ferenc téren tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a sokszínű Budapestet szeretnék sokféle ember otthonává tenni, ennek érdekében a kerületek közös problémáit együtt kívánják megoldani, természetesen a városrészek önállóságának megtartásával. Véget kívánnak vetni a kormányzati politikának, amely együttműködés helyett diktál, ultimátumokat ad, zsarol, szolgaságba taszítja a fővárost. Ennek hatása az, hogy Tarlós István főpolgármester a kormány bábjaként viselkedik - idézi az MTI a főpolgármester-jelöltet.

Hozzátette a mindenkori kormánnyal közösen szeretnék a város érdekeit képviselni. A kerületek jelenlegi vezetői "kiskirályságként" néznek a városrészekre, minél nagyobb hatalmat akarnak, az ellenzéki jelöltek viszont uralkodás helyett szolgálni akarnak - emelte ki Karácsony Gergely. Szerinte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azzal a kijelentésével, hogy ha nem Tarlós István lesz a következő főpolgármester, akkor a város semmi jóra nem számíthat, minden budapestit megsértett.

Tüttő Kata V. kerületi polgármesterjelölt azt mondta, olyan ügyekben akarnak együttműködni, amelyekben eddig mindenki csak tologatta a felelősséget. Szeretnének javítani a közlekedésen, hogy tisztább, élhetőbb, jobb levegőjű legyen a város, a parkolási rendszert értelmesebbé tennék, valamint közös klímastratégiát dolgoznának ki - sorolta a politikus.

Soproni Tamás VI. kerületi polgármesterjelölt elmondta, felméréseik szerint a Terézvárosban lakók 95 százaléka elégedetlen a köztisztasággal, erre a problémára is közösen adnának választ. Véleménye szerint az együttműködés anyagilag is megérné a kerületeknek. Niedermüller Péter VII. kerületi polgármesterjelölt a lakhatási problémára hívta fel a figyelmet, a belvárosi kerületekben ugyanis nagyon sokan laknak "az emberi méltóság megőrzésére alkalmatlan" lakásokban, mivel önerőből nem tudják felújítani őket. Ezért szövetséget kötnek ennek a problémának a megoldására is - fűzte hozzá.