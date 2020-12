Online is rendelhet buszt a BKK-tól

Már online is lehet igényelni a BKK úgynevezett Telebusz szolgáltatását - közölte hétfőn a társaság.

Az online felület egyszerűbbé teszi a megrendelést és a lemondást is: regisztráció után pár kattintás az igénylés, a változtatás és a lemondás, a leggyakrabban igényelt útvonalak elérhetők a "kedvencek" menüpontban, és a járatok indulásáról figyelmeztető e-mailt is be lehet állítani - olvasható BKK közleményében.

Az eddigi telefonos igénylési lehetőség is megmarad, a járatigénylés szabályai nem változtak: indulás előtt legalább 30 perccel lehet igényelni a járatot, lemondani pedig az indulás előtt 15 percig lehet.

A Telebuszok csak előzetes utazási igény bejelentésekor közlekednek, a szolgáltatás egyik legfontosabb előnye, hogy ha nincsenek utasok, az autóbuszok nem terhelik feleslegesen a lakókörnyezetet. Jelenleg a 65-ös, a 157-es, a 219-es, a 269-es, a 297-es, a 298-as és a 937-es buszok közlekednek részben vagy egészben telebuszként.

A fejlesztés az Európai Unió Interreg Central Europe programja által támogatott SMACKER kutatás-fejlesztési-innovációs projekt támogatásával valósult meg.