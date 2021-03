Riasztó prognózist közölt Müller Cecília, a járvány legkritikusabb heteit éljük

Folyamatosan zajlik az oltás, főleg az idősek kapják meg a beérkezett vakcinákat. A szennyvízadatok alapján semmi biztatót nem lát az operatív törzs, nem lehet megmondani, meddig tart a harmadik hullám.

Folyamatosan és ütemesen zajlik az oltás - mondta György István a Miniszterelenökség államtitkára. Eddig közel 1,4 millió oltást adtak be, 417 606 fő a második oltást is megkapta. Jelenleg 14 százalékon áll a beoltottság (1. oltás), ez az uniós ranglistán a második legmagasabb arány.

Az oltás sebességét a rendelkezésre álló vakcinák mennyisége határozza meg, az uniós beszerzésekből viszont kevesebb vakcina várható. Az AstraZeneca például csak a korábban ígért mennyiség harmadát szállítja be. Szerencsére az idősek is regisztrálnak az oltásra, 1,7 millió 60 év fölötti regisztált eddig, közülük minden másodikat beoltottak. A meglévő vakcinákat is főleg ők kapják meg. A 120 ezer Pfizerből 98 ezret ők kapnak meg, a többit második körös oltásokra használnak fel. A Szputnyik vakcinák nagyobb részét is az idősek kapják, a maradékot a rendvédelmi dolgozók. Az Astra Zenecát is nagyobb részt ugyancsak a nyugdíjaskorúak kapják meg.

Egy háziorvos átlagosan 10 adag vakcinát kap

A kórházi oltópontokon Pfizerrel és Szputnyikkal oltanak, a házi orvosokat pedig igyekeznek a regisztráltság alapján ellátni AstraZenecával, oda, ahová többen regisztráltak több oltást próbálnak küldeni, de átlagosan 10 adagot kap egy-egy háziorvos. Egy háziorvos napi 15, hétvégenként 40 embert tudna beoltani, de nincs ennyi oltóanyag. A jövő héten is egy-egy háziorvos összesen 10 (naponta 2) embert tud beoltani, mert nincs több oltóanyag - közölte György István. Emellett 44 idős embert kell a kórházi oltópontokra beküldeniük.

Tegnap 554 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviseléssel kapcsolatos szabályok megsértése miatt. 323-an sértették meg a kijárási tilalmat. Több mint 44 ezer ember van hatósági házikaranténban.

A járványügyi védekezés legkritikusabb heteit éljük - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Minden járványügyi adat napról napra csúcsokat dönt. 3456 új fertőzöttet regisztráltak tegnap és 195 beteg hunyt el, ami rekord. Sajnos fiatal áldozatok is vannak, a brit mutáns sokkal fertőzőképesebb, mint a vad vírus, és a tünetek is súlyosabbak. A fertőzöttek több mint 6 százaléka szorul kórházi kezelésre. Kórházban 10 284 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1167-en vannak lélegeztetőgépen.

Nem lehet megmondani, kinél mennyire lesz súlyos a betegség, akár alapbetegség nélküli fiatalok is súlyos állapotba kerülhetnek, ezért fontos a védelmi intézkedések betartása. Az oltások adnak reményt a helyzet javítására. A most beérkezett kínai vakcinákat az idősek beoltására használják fel, szeretnék az idősek védettségét teljessé tenni.

Meddig tart a harmadik hullám?

Ezt egyelőre nem tudjuk megmondani - mondta Müller Cecília. A szennyvízben szinte mindenhol emelkedik a koronavírus szintje, ahol stagnál, ott is magas szinten van. Nagy mértékű az emelkedés Budapesten, Miskolcon, Szombathelyen és Zalaegerszegen. Csökkenést sajnos sehol nem mértek. Ez arra figyelmeztet, hogy legalább még egy-két hétig a fertőzöttek számának emelkedésére lehet számítani. A tizedik heti adatok is jelentős emelkedést mutatnak a fertőzöttek számában a kilencedik héthez képest, közel 55 százalékkal, csaknem 20 ezerrel nőtt az új fertőzöttek száma, akiknek az átlagéletkora 44 év.

Az idősek remélhetőleg azért nem fertőződnek meg, mert megkapták már vakcinát. A fertőzöttek 55 százaléka nő, a 45 százaléka férfi. A legérintettebbek a 40-49 évesek, ezt követik az 50-59, majd a 30-39 évesek, végül a 20-29 évesek következnek. A 40-49 évesek érintettsége folyamatosan növekszik, a 60-69 és a 70-79 éveseké pedig csökken, már csak 6, illetve 4 százalékos.

A friss fertőzöttek 20 százaléka budapesti, 18 százaléka Pest megyei, a legkevesebb fertőzött Zala megyében volt. Az egyes megyékben a fertőzöttség dinamikája Budapesten és Pest megyében növekszik, Pest megyében 81, Budapesten 68 százalékkal nőtt az esetszám. Tolnában és Somogyban fokozódik a leglassabb ütemben a járvány. Müller Cecília mindenkit arra biztat, hogy oltsa be magát, ha lehetőséget kap rá.