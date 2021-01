Operatív törzs: a középiskolákban marad a digitális oktatás

Az általános iskolások már bejárhatnak, a középiskolások esetében alapos mérlegelés után úgy döntött az operatív törzs, hogy a középiskolákban a január 11-én lejáró intézkedések kivezetése után is maradjon a digitális oktatás. Jövő héten jöhet az újonnan engedélyezett vakcina első szállítmánya.

A héten rendben kinyitottak az iskolák, mindössze 12 óvodában az összes 0,2 százalékában, 14 iskolában 0,5 százalékában kellet digitális munkarendet elrendelni - mondta az operatív törzs napi tájékoztatóján Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. Az operatív törzs úgy ítélte meg ezek alapján, hogy a modell bevált továbbra is működik.

A középiskolákban a 9-12 évfolyamokon novembertől elrendelte a digitális oktatást kormány. Nehéz volt dönteni, Maruzsa szerint nagy a megosztottság, pedig többnyire jól megy a digitális oktatás. Végül az óvatosság mellett döntött a törzs, és a január 11 után lejáró intézkedések közül javasolják a kormánynak, hogy hosszabbítsák meg a középszintű oktatásban is a digitális munkarend.

Ennek megfelelően Maruzsa kérte is az oktatási intézményeket, hogy készüljenek, mivel marad a digitális oktatás.

Félévzárás érdekében pedagógusok bemehetnek az iskolák épületébe, felzárkózást, kiscsoportos foglakozásra van lehetőség.

A pedagógusok körében 20 ezernél több fő élt 99 helyen az ingyenes tesztelés lehetőségével, 209 pozitív minta volt, ez mindössze 1 százalékos átfertőzöttséget jelent. Sajnálatos, hogy mindössze 10 százalékos volt a részvételi hajlandóság, de ez is fontos információt jelent a védekezésben.

Jön a Moderna

Müller Cecília tisztifőorvos elmondta, hogy az újonnan engedélyezett Moderna vakcinából 80 milliót kötött le az Európai Unió, a Magyarországra jutó részből 872 ezer fő oltására lesz lehetőség. Várhatóan jövő héten meg is jön az első szállítmány a Moderna által gyártott oltóanyagból

A védekezés terveknek megfelelően szisztematikusan halad, bővülnek az elérési lehetőségeket ahogy jönnek a vakcinák. A beérkező vakcina mennyiség fényében dönt a törzs az új oltópontok kijelöléséről. Most már az összes egészségügyi területre kiterjed az oltás, Müller ismét kérte is, hogy ezzel éljen mindenki, jelentkezzen be telefonon, vagy ha foglalt, akkor írjanak emailt. Szerda estig az egészségügyben 31500 embert oltottak be.

Elkezdődött az idősotthonokban lakók beoltása, ma négy nagy létszámú idősotthonban adják be.

Azért ezt választották, mert tavasszal is gócpontok lettek az otthonok. Ez egyfajta lehetőség is tapasztalatot gyűjteni a nagy létszám által, mivel ilyen nagy volumenben nem volt még védőoltás Magyarországon

Az itthon gyártott vakcinát Müller reményei szerint fél-egy éven belül már gyártani is lehet

Kiss Róbert rendőr-alezredes a rendőri intézkedésekről elmondta, a két kijárási korlátozás hatálya alatt eddig 111 üzletet, zártak be, ahol a tilalom ellenére nyitva voltak, vendégeket szolgáltak ki.

Összesen 335 ember sértette meg kijárási tilalmat, emiatt eddig 22198 intézkedés volt.