Operatív törzs: beadhatók az elmaradt védőoltások

Tendenciózusán csökken a fertőzöttek száma, ezzel együtt nem szabad engedni a járvány miatt kialakult éberségből – hangzott el az operatív törzs részéről csütörtökön. Több ezer gyereknek márciusban és áprilisban kellett volna védőoltásokat kapni, ami akkor nem volt lehetséges, most viszont ezeket pótolják az iskolákban.

Az elmúlt nap 43 új esetet azonosítottak, eddig 403-an haltak bele igazoltan a covid-19 fertőzésbe, a halálos áldozatoknak jellemzően más betegségük is volt. Újabb 3 haláleset regisztráltak az elmúlt 24 órában. Jelenleg 1659 az aktív fertőzöttek száma. Budapesti arány 45, vidéki pedig 55 százalék. Kórházban 510 főt ápolnak, 27-en szorulnak gépi lélegeztetésre - mondta az operatív törzs napi tájékoztatóján Müller Cecília tisztifőorvos.

Napok óta kiegyenlítettek a számok, csak apró változások akadnak, de tendenciózusán csökken a fertőzöttek száma, úgy értékelték, hogy "lefelé menő időszakban vagyunk."

De még mindig vannak új fertőzöttek, ezért a járványügyi készültséget fenn kell tartani. Bármilyen apró elmozdulásra figyelni kell, hogy kontroll alatt lehessen tartani a járványt - mondta Müller.

A 100 ezer főre jutó esetszám 37,3, de nagy eltérések vannak megyénként, 98,5-tel Budapest az első.

Lehet oltani az iskolákban

Be lehet lehet pótolni az eddig elmaradt kampányszerű iskolai oltásokat, ma kapnak az intézmények tájékoztatást a szükséges teendőkről, a kormányhivatalok pedig az iskolai egészségügyi szolgáltatóknak adnak információt - mondta Müller. A szülőket ezt követően személyre szólóan az iskola tájékoztatja.

A b-típusú fertőző májgyulladás, vagyis hepatitis-b elleni védőoltást, illetve a human papilloma vírus (hpv) elleni szert másodjára is be kell adni. Ősszel ezeket első körben beadták a 2019-2020-as évre az őszi kampányban. A hepatitis-B-re 98 ezren kapták meg az első oltást, márciusban lett volna a folytatás, amit megakadályozott a járvány.

Márciusban már 20 ezer fő így is megkapta a második adagot, de a digitális oktatásra való áttérés miatt már a többieknél ez nem volt lehetséges, ezt pótolják most. A hpv-oltások esetében áprilisban lett volna a második oltás ideje, ők is, 41 ezren, most kapják majd meg hetedik osztályosként a szükséges oltást.

Az oltásokat ott adják be ahol eddig, időpontra kell menni, be kell tartani a szükséges előírásokat.

Müller kiemelte, hogy fontos az oltások pótlása, hogy ne csússzon át a következő oltási időszakra ősszel.

A hpv oltás választható, a hepatitis-b elleni oltás viszont kötelező.

Kérdésre Müller az ottalvós gyerektáborokról azt mondta, hogy amennyire lehet, kerüljék a zsúfoltságot, és a tartsák be ugyanúgy a tisztasági szabályokat. Hasonlók az elvárások a hamarosan ismét megnyíló iskolák esetében, ahol mindenképp alaposan ki kell takarítani, illetve a fürdők esetében is ügyelni kell a fertőtlenítésre, és a távolságtartásra.

Nyitnak a határokon

Kiss Róbert alezredes tájékoztatása szerint változott a határforgalom, magyar-román viszonylatban megnyíltak az átkelők csütörtök hajnalban.

A tranzitlehetőségek bővültek, román állampolgárok eljuthatnak budapesti repülőtérre, illetve onnét hazamehetnek.

Utazásuk során csak az elengedhetetlenül szükséges alkalmakkal, benzinkutakon, pihenőhelyeken állhatnak meg. A reptérre szállító sofőröknek, buszoknak ezt követően el kell hagyni az ország területét. A tranzitáló utasok alávetik magukat a szükséges vizsgálatoknak, egészségesek, és minden egyéb feltételnek eleget tesznek. Menetlevéllel kell igazolni, hogy repülőtérre mennek, van repülőjegyük, illetve, hogy biztosított a belépésük a célországba - mondta Kiss.

Folyamatos az egyeztetés a szomszédos országokkal további határnyitásokról, egy ilyen könnyítés lesz Ausztriával a napokban. Így biztosított az átjárás, ha van négy napnál nem régebbi vírusmentes igazolás. Más országokkal is zajlanak hasonló egyeztetések.

Újabb fertőtlenítő szállítmányokat szállítanak ma szociális intézményekbe és idősotthonokba.

Mára 11103 hatósági karatén van érvényben, 31 alkalommal szegték meg az elmúlt napon az érintettek a szabályokat. Feljelentést 104-szer rémhírterjesztés, 28-szor közveszély okozás, 119-szer csalás, illetve 21-szer járványügyi szabályszegés miatt tettek, 71 főt hallgattak ki gyanúsítottként.

Mind a személy, mind a teherforgalomban a szokásos 1-3 órás várakozással kell számolni a határátkelésnél.