Operatív törzs: Ezek a legleterheltebb kórházak most

Számítani kell rá, hogy az elhunytak száma növekedni fog, ugyanakkor mára 8223-mal nőtt a gyógyultak száma, ami óriási eredmény - mondta Müller Cecília országos tisztifőrvos az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Az otthonukban gyógyulóknak nem kell felszabadító teszt, a kórházból hazatérőknek is csak akkor, ha az egészségügyben vagy a szociális szférában dolgoznak. A legterheltebb kórházak most a Debreceni Egyetem klinikái, a megyei centrumok közül a szabolcsi és a BAZ megyei, a Semmelweis Egyetem klinikái és Dél-pesti Centrumkórház.

A PCR vizsgálatokon kívül jó ideje az antigén gyorstesztet is használják az OMSZ, az egészségügyi szolgáltatók és NNK szűrőbuszai, ezzel jelentősen csökkent a teszt háziorvosi megrendelésétől a mintavételig. A mai napon az összes mintavétel 1 648 022 volt, ebből 10900 antigén gyorsteszt. A gyorstesztek alkalmazásával gyorsabb a diagnózis, kevesebb az ismeretlen státuszú beteg - mondta a napi adatok elismétlését követően Müller Cecília. (Ezek szerint korrekt a reggeli szám és tényleg egy nap alatt 8946 teszt készült, így 62 százalékos volt a mai pozitivitási arány, amiről még reggel azt feltételeztük, hogy adathiba lehet. A szerk.)

Müller Cecília szerint számítani kell rá, hogy az elhunytak száma is növekedni fog, ugyanakkor mára 8223-mal nőtt a gyógyultak száma - jelentette ki, óriási eredménynek nevezve, hogy magasabb a gyógyultak száma, mint az újonnan regisztrált fertőzötteké.

Hétfői statiszta Hétfőre újabb 5595 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 217 122 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 151 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 4823 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 63 860 fő, az aktív fertőzöttek száma 148 439 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 20 százaléka, az elhunytak 24 százaléka, a gyógyultak 25 százaléka budapesti. Kórházban ápolnak 7734 koronavírusos beteget, közülük 666-an vannak lélegeztetőgépen.



Gyógyultnak számít az, aki 3 napja tünetmentes és a tünetek megjelenésétől számítva10 nap eltelt. Az otthon gyógyulók esetében nincs szükség felszabadító laborra. A középsúlyos, súlyos állapotból kórházban gyógyulókat a kezelőorvos fogja gyógyulttá nyilvánítani. A hazabocsátottaknak csak akkor van szükségük negatív tesztre, ha sérülékeny csoportba - egészségügybe vagy szociális szférába - térnek vissza dolgozni. Ők a tünetek megjelenésétől számítva a 21. naptól gyógyultak.

A járványgörbén az emelkedés mellett is egyfajta lassulást veszünk észre, és bízunk abban rövid idő múlva kiegyensúlyozottá válik, eléri a platót és onnan indulhat a javuló tendencia - fogalmazott a tisztifőorvos.

Kiemelte, továbbra is fontos a védelmi szabályok teljes körű betartása. Most teremtjük meg annak esetleges lehetőségét, hogy a karácsonyt hogyan tudjuk eltölteni - mondta Müller Cecília, hozzátéve, hogy erről december elején dönt a kormányzat. Ha a szabályokat betartjuk, akkor bízzunk abban, hogy az ünnepeket egymáshoz közelebb tudjuk elölteni, ez most nagy mértékben rajtunk múlik - hangsúlyozta.

A csoportos célzott tesztelés első hetének eredményeiről holnap tájékoztatnak. Aki tesztelésre vár, ne felejtse el, hogy a mintavétel előtt 2-3 órával nem szabad se enni, se inni.

Kérdésekre tisztázták még :