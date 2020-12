Operatív törzs: ezekben a megyékben nőtt legjobban a múlt héten az esetszám

Az elmúlt héten Somogy megyében nőtt leginkább (17 százalékkal) az új fertőzöttek száma. Az eddig regisztrált összes fertőzött átlagéletkora 45 év, az elhunytaké 75 év. A kormány 17,5 millió adag vakcinát kötött le, a Pfizer mellett az AstraZeneca, a Janssen, a CureVac és a Moderna készítményei - hangzott el többek között az operatív törzs mai tájékoztatóján.

Az egészségügyi dolgozók mellett már a védekezésben résztvevő szociális dolgozók, rendőrök, katonák, és a közszolgálati tisztviselők is díjmentesen használhatják a tömegközlekedési eszközöket. Az ingyenes utazáshoz munkáltatói igazolásra van szükség - kezdte a mai tájékoztatót Gál Kristóf, szóvivő.

A szilveszterkor is érvényes kijárási tilalom és csoportosulási tilalom betartása érdekében a kormány megtiltja a szilveszterkor használatot pirotechnikai termékek árusítását és felhasználását is, az erről szóló kormányrendelet már olvasható. December 28. - január 1. között az amúgy engedélyezett tűzijátékot is tilos árulni és felhasználni. A szabályszegőket akár 150 ezer forintra megbírságolhatják. A szentestével kapcsolatban hétfőn dönt a kormány - sorolta Gál Kristóf.

Galgóczi Ágnes NNK osztályvezető ma is a már ismert adatok elismétlésével kezdett.

Csütörtöki statisztika 2 982 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 291 549 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 157 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 7 538 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 86 954 fő, az aktív fertőzöttek száma 197 057 fő. Az aktív fertőzöttek 18 százaléka, az elhunytak 20 százaléka, a gyógyultak 23 százaléka budapesti. 7 522 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 573-an vannak lélegeztetőgépen.

A már ismert számokat kiegészítette nem és korcsoport szerinti megoszlással, valamint területi adatokkal. Eszerint az eddig igazolt fertőzöttek 56 százaléka nő, átlagéletkoruk 45 év, az elhunytak átlagéletkora 75 év.

Az 50. héten 29725 új fertőzöttet regisztráltak. Az 50. héten az összes fertőzött 23 százaléka 40-49 éves, 17 százalék 65 évnél idősebb, 4,5 százaléka 15 évnél fiatalabb volt.

A magyar települések 96 százaléka érintett, az elmúlt héten az összes eddig regisztrált 13 százaléka volt budapesti, Pest megyei 11 százalékuk, Hajdu-Bihar megyei 6 százalékuk. A legkevesebb volt a fertőzött Heves megyében, 3 százalék.

A 49. hétről az 50. hétre Somogy megyében nőtt legnagyobb arányban, 17 százalékkal a fertőzöttek száma, Baranyában 7 százalékos, Fejér megyében 4 százalékos volt a növekedés, Nógrádban stagnáltak a számok, a többi megyében kevesebb fertőzöttet regisztráltak.

Galgóczi szavai szerint egyre reménykeltőbb hírek érkeznek a vakcinákról, amint az európai gyógyszerhatóság jóváhagyja a Pfizer vakcinát, megkezdődhet egészségügyiek oltása, várhatóan már december végén.

A Pfizer mellett más oltóanyag-fejlesztőkkel is megállapodott a kormány, összesen 17,5 millió adag vakcinát kötöttek le az Astra Zeneca, a Janssen, a Purevac és a Moderna vakcináiból. Vizsgálják az orosz és a kínai vakcinákat is.

Kérdésekre válaszolva tisztázta még:

A kórházi látogatási tilalom él, de a szülő nőkhöz és a haldoklókhoz kötelező beengedni a látogatót.

A koronavírus-vakcinák leiratából fog kiderülni az alkalmazási utasítás, abból derül ki, hogy milyen korosztály, milyen betegségek esetén oltható.

Aki saját maga tesztelteti magát, pozitív eredmény esetén ezt közölnie kell a háziorvossal, ami után járványügyi intézkedésekkel, elkülönítéssel jár.