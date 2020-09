Operatív törzs: fiatal, egészséges emberek is vannak lélegeztetőgépen

A járvány második, felfutó szakaszában most a legfontosabb az alapvető higiénés szabályok betartása: légúti tünetekkel semmiképpen ne menjünk közösségbe és hordjuk mindenhol a maszkot, ahol nem tudjuk tartani a másfél méteres távolságot. Ott is viseljük, ahol a jogszabály nem írja elő. A kórházi ágyak 47 százaléka üres most, a covidos betegek kezelésére 20 százalékot tartanak fenn. Fiatal, jó egészségi állapotú betegek is vannak lélegeztetőgépen - hangzott el az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.

Koronavírus: egy hét alatt több mint 1,9 millióan fertőződtek meg A szerdai 951 új fertőzöttel a járvány kezdete óta átlépte a 20 ezret az eddig nyilvántartott fertőzöttek száma, a tegnap elhunyt 8 beteggel pedig a 702 -re nőtt a járvány eddigi halálos áldozatainak a száma.

A nyolc elhunyt krónikus megbetegedésben szenvedett, a legfiatalabb 48, a legidősebb 69 éves volt. Betegségeik jellemzik a magyar betegségeloszlást, főként szív és érrendszer, daganatos és anyagcsere-betegségben, cukorbetegségben szenvedtek - mondta Müller Cecília, országos tisztifőorvos. Aktív fertőzöttként most 15104 főt tartanak nyilván a járvány kezdete óta. Az eddig elvégzett több mint 645 ezer teszt elenyésző kisebbsége térítéses vizsgálat. A fertőzések száma is figyelmeztet, hogy közel egy hete, az ezret megközelíti a napi új fertőzöttek száma, a járvány második hullámát éljük, felszálló szakaszban, ezért változatlanul fel kell hívni a figyelmet az alapvető higiénés szabályok betartására. Ezek könnyen betarthatóak, de fegyelmezettséget igényelnek - mondta Müller Cecília. Bárki, aki légúti tünetet észlel magán, semmiképpen ne menjen közösségbe - hangsúlyozta, kiemelve, hogy ez a gyerekekre is érvényes. Szülők fokozott figyelmét kérte a tisztifőorvos. Az összes szabály közül a legfontosabbnak a maszk használatot említette, hozzátéve, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor ugyan a jogszabály nem említi, de mégis ajánlott maszkot viselni. Ilyen a sorban állás, a lift, taxi, várótermek, látogatás, vendégeskedés. Azaz minden olyan helyszín, ahol nem tartható a 1,5 méteres távolság. Esküvőn ajánlotta a kesztyű viselését is. Helyes maszkhasználattal nagy eséllyel elkerülhetjük a fertőződés továbbadását és magunkat is megvédhetjük. A helyes maszkhasználat része a felvétel előtti kézmosás - hangsúlyozta Müller Cecília. A tisztifőorvos elmondta, Kásler Miklós Emmi miniszter tegnap videokonferencián megbeszélte a kórházigazgatókkal a teendőket. A védekezés most nehezebb, mert közösségi terjedésről beszélünk, nem gócosan van jelen a járvány az országban, hanem bárhol megjelenhetnek a betegek - mondta a tisztifőorvos. Az egészségügyi ellátórendszert felkészítették, a kórházak ágykihasználtsága kb 53 százalék, 47 százaléknyi ágy üres, ebből 20 százalékot kell fenntartani a covidos betegek ellátására. Terv szerinti védekezés zajlik - erősítette meg Müller Cecília. A betegutakat pontosan kijelölték, az első 3 kijelölt kórház Budapesten a Dél-pesti Centrumkórház, a Szent János kórház és Korányi Pulmonológiai Intézet van kijelölve a középsúlyos és a súlyos koronavírusos betegek ellátására. Ameddig a betegnél nem igazolódik a fertőzés, addig a területi infektológiai osztályon tartózkodik elkülönítve, a fertőzés igazolásával átszállítják a kijelölt intézménybe, ahol minden szükséges rendelkezésre áll. Budapesten kívül, régiónként kijelöltek a kórházak és egy 2. illetve 3. ütemben fokozatosan lépnek be az ellátásba, amennyiben szükséges. A tisztifőorvos kiemelte, senki ne lepődjön meg, ha nem a területi kórházban fogják kezelni. A cél az, hogy mindenki megkapja a lehető legjobb ellátást, a koronavírusos betegeket egy helyre koncentrálják és ne fertőzzék össze a területi kórházakat, maradjanak tiszta kórházak. A koncentrált ellátás mindenképpen minden szempontból kívánatos és hasznos - fogalmazott Müller Cecília. A karanténkötelezettség 14 napról 10 napra csökkent, a tavaszi hullámban leszűrt tapasztalatok azt mutatják, a 10 napos távollét kellő biztonságot ad. Általában 5-6 nap a koronavírus lappangási ideje - indokolta a csökkentést a tisztifőorvos Hozzátette, a 10 nap általános szabállyá vált, nem csak a külföldről hazatérőkre vonatkozik, hanem a beteg környezetében, szoros kontaktban lévőkre is. A járványügyi hatóság számukra is előírja a 10 napos karantént. Ha ezalatt az idő alatt tüneteket mutat a szoros kontakt, gyanús esetté válik, értesítenie kell a háziorvosát, aki megrendeli számára a laboratóriumi vizsgálatot. Kiss Róbert, az operatív törzs műveleti központjának munkatársa a hatósági intézkedésekről elmondta, az elmúlt 24 órában 12 719 ellenőrzést végeztek

3280 házi karantént rendeltek el

32 esetben intézkedtek a védelmi intézkedések megsértése miatt, ebből

5 esetben tömegközlekedésen

27 esetben üzletekben, intézmények területén.

A koronavirus.gov.hu kormányzati portál szerdán közölte: szerdára újabb 951 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), 8 krónikus beteg hunyt el a koronavirus.gov.hu oldal adatai szerint.