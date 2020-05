Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Operatív törzs: figyelni kell a játszótereken!

Nehéz betartani a távolságot a most nyíló játszótereken, ezért nagy az üzemeltetők és a szülők felelőssége is, miután újranyitnak a járványban a közösségi terek. Az operatív törzs elkezdi tisztázni az eddigi adatokat, hamarosan részletesebb tájékoztatást is kapnak az emberek.

Jelenleg 3598 pozitív esetet tartanak nyilván, 3-an haltak meg az elmúlt napon, az összes halálos áldozat 470 fő, változatlanul idős, krónikus betegségben szenvedőkre a legveszélyesebb a koronavírus - mondta az operatív törzs napi tájékoztatóján Müller Cecília tisztifőorvos. Újabb határátkelő nyílik meg az ingázók előtt Jelenleg 1674 az aktív fertőzöttek száma, és vannak területi különbségek. A százezer főre jutó megbetegedéseknél 96 feletti értékkel a legmagasabb a Budapesti adat. Országos számításban százezerre 36,8 igazolt beteg jut. Müller szerint regionálisan és globálisan is jó helyen áll az ország. Elsősorban Oroszországhoz és az Egyesült Államokhoz képest, ahol jelentősen növekszik a megbetegedések száma. Elenyésző azok száma, akiknek nem volt semmilyen alapbetegsége, de erről majd az adatok elemzését követően adnak részletes tájékoztatást, Müller elmondása szerint az összes elérhető adatot alaposan kivizsgálják. Változnak az adatok is, ahogy tisztulnak a nyilvántartások. Ilyesminek az is oka lehet, hogy az egyes személyeknek más lakcímet rögzítettek a felvételekor, mint ahol tartózkodik, és ez az adattisztítás naponta folytatódik. - Nyilvánvalóan nem nagy számban, de mozgások lehetnek - mondta Müller. Vissza a szabadba A korlátozások enyhítésével lehet kalandparkba menni, aminek nagyon örülnek hosszú nélkülözés után a gyerekek. Ezekre épp ezért készült egy ajánlás, mind a működtetők, mind a látogatók számára. Lehetőség szerint legyen kihelyezve kézmosáshoz és fertőtlenítéshez alkalmas eszköz és vegyszer, a szülők is gondoskodjanak arról, hogy a játékok használata után fertőtlenítsék a gyerekek kezeit. Most is kiemelt szempont, hogy csak egészségesek látogassák a játszótereket. A játszóterek üzemeltetőinek homokok kell cserélni a homokozókban, amiket gyakran át kell forgatni, össze kell szedni az avart. Ügyelniük kell arra is, hogy a játékok le legyenek festve, hogy azokat biztonsággal lehessen takarítani, fertőtleníteni. Legyen mindenkinek saját uzsonnája, minden gyereknek saját kulacsa. Müller nem kívánt állást foglalni arról, hogy az idősotthonokra hatályba léptetett korlátozásokat mikor oldják fel, mindenki türelmét kérte.A gyermek és ifjúsági otthonok már látogathatók, és szintén könnyítés, hogy ha az intézményvezető indokoltnak tartja, bizonyos esetekben lehet új beköltözőt fogadni a szociális intézményekben. Ebben az esetben az új beköltözőnek 48 órán belül két negatív tesztet kell produkálnia. A rendőrök most is figyelnek Kiss Róbert alezredes tájékoztatása szerint, 1062-re emelkedett a hatósági karanténban lévők körében az elektronikus nyomkövető felhasználói száma. 584 hatósági ház karantént rendeltek el egy nap alap 10932 most a teljes szám. Hétfőtől megszűntek a kijárási korlátozások, mégis felkérnek mindenkit, hogy tartsák be a védelmi intézkedéseket, a távolságtartást. A rendőrség továbbra is ellenőriz, egy nap alatt 6 esetben intézkedtek, 1 feljelentést tettek, egyszer bírságoltak, és négyszer figyelmezettek. 381-re emelkedett a járványügyi büntető eljárások száma, ezek fenyegetések, csalások, rémhírterjesztések miatt indulnak jellemzően. Az aktuális adatok szerint a határoknál a teherforgalomban Tompánál 3, Röszke 3, Ártánd 2 órás a várakozás, kilépve Röszke 1 Csanádpalota 3, Ártánd 2 órára kell készülni. Jelentős határvárakozási idők vannak Nagylaknál, és Ártándnál is 2-3 órás várakozásra kell felkészülni kilépéskor. Kérdésre Kiss elmondta, az operatív törzs egyeztet a nemzetközi partnerekkel, ennek megfelelően lehetségesek a határátjárással, illetve a hatósági karanténok szabályozásával kapcsolatos módosítások. Itt kaphat információt Magyarországon Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A fertőzésről folyamatosan frissülő információk a koronavirus.gov.hu nnk.gov.hu A fertőzésről folyamatosan frissülő információk avagy azweboldalon érhetők el. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs e-mailes elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu . A levelekre a központ a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld.