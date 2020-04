Operatív törzs: gyógyító szérumot tesztelnek a hazai betegeken

Egy újszerű eljárással, gyógyult betegek vérplazmájával próbálják kísérleti alapon gyógyítani a koronavírusos betegeket. Müller Cecília kéri: a betegségen túlesettek csatlakozzanak, és adják vérüket a kutatáshoz.

Dolgozik az oltóanyag létrehozásán a hazai szakma, és gyógyítási módszertant is fejlesztenek több itthoni érintett ellátó közreműködésével - mondta az Operatív Törzs napi tájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos.

A világban elsők között beadtak egy olyan súlyos állapotú beteg részére vérplazmát, amit felgyógyult betegből nyertek, ami Müller szerint nagy bizakodásra ad okot.

A beteg három mennyiségben kapja meg ezt a plazmát, ez óriási előrelépés lehet. Az eljárás lényege, hogy passzív immunizáció jön létre az eljárással. Egy kész ellenanyagot kap, aki beteg, és abban lehet bízni, hogy ezzel nem a szervezetnek magának kell kitermelnie a védekezést, hanem készen megkapja.

Nem egyedülálló mindez, korábban is ismert eljárásból indult ki a kész ellenszérumok beadásával az orvos szakma.

A védőoltás kutatás is folyamatosan zajlik. Müller szerint hamarosan megkeresik a betegségen már átesetteket, és megkérik őket, hogy vérplazmájukkal, antitestijeikkel segítsék a kutatást.

Elmondta, hogy egy másik kutatás a vírus elterjedtségének méréséről nyújt biztató lehetőségeket.

Lakatos Tibor ezredes elmondása szerint hétvégén sokkal gyakoribb, hogy hétvégén megszegik az állampolgárok a járvány idejére megszabott előírásokat. Felszólított mindenkit, hogy továbbra is tartsák be az előírásokat, amelyeket más esetben a hatóságok tartatnak be.

Lakatos megerősítette, hogy újranyílik a régi hegyeshalmi határátkelő.

A legújabb statisztikák alapján 2383 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 11 idős krónikus beteg. Ezzel 250 főre emelkedett az elhunytak száma, 401-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat készülve a tömeges megbetegedések fázisára.