Operatív törzs: gyorsul a járvány, figyelmeztetést kaptak a gyógyultak

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 1763 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 14 idős krónikus beteg. Ezzel 156 főre emelkedett az elhunytak száma, 207-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból - erősítette meg a koronavirus.gov.hu oldal adatait az operatív törzs mai tájékoztatóján Müller Cecília, országos tisztifőorvos. Elmondta, hogy ha a gyógyult egy újabb koronavírus-fertőzöttel találkozik, ismét el kell rendelni számára a 14 napos karantént.

Cikkünk folyamatosan frissül...

Tegnap megjelent az idei érettségi sorsát rendező rendelet, az írásbeliket május 4-21 között tartják. Ballagás idén nem lesz. A módosított érettségi nem változtat az egyetemi felvételi ponthatárokon - kezdte az operatív törzs mai tájékoztatóját Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár.

Számításaik szerint a hagyományos érettségihez 4000 felügyelőtanárra lenne szükség, most 6000 a szükséges létszám és bíznak benne, hogy lesz elég felügyelő.

Péntekre a fertőzöttek száma 1763 - ra az elhunytak száma 156 -ra nőtt, az elmúlt 24 órában 14-n haltak bele a betegségbe, ami az eddigi 24 órás adatok között a legmagasabb. A Pesti úti idősotthonban összesen 18 fő halt meg - kezdte a tájékoztatót a friss adatokkal Müller Cecília. A tisztifőorvos szerint gyorsul a járvány, lassan belépünk a tömeges megbetegedések időszakába.

A laborvizsgálatok száma is jelentősen nőtt, már közel 42 ezer vizsgálatra került sor, kórházi kezelést 847 fő kap, 63-an lélegeztetőgépen vannak az állapotuk súlyos, de nem reménytelen a tisztifőorvos szerint, hiszen eddig már közel 10 beteget levehettek a lélegeztetőgépről.

Az ágyfelszabadításokkal kapcsolatban a tisztifőorvos azt mondta, a 66 ezer magyarországi ágy harmada a járványtól függetlenül üres, így az 50 százalékos kiürítéshez csak további 15 százalékot kell felszabadítani. A betegeket csakis orvosszakmai döntés alapján lehet hazaküldeni - hangsúlyozta ismét a tisztifőorvos.

Az orvosszakmai döntéshez konzíliumot is lehet kérni, ha a betegnek több betegsége is. Szerinte nem történhet olyan döntés, ami kedvezőtlenül befolyásolná a hazaküldött beteg egészségügyi állapotát, és otthon ellátatlan marad. Ez egy rendkívül komplex intézkedés. Azontúl, hogy az intézmény orvosszakmai döntéssel meghatározza, hogy otthonába bocsátható a beteg, természetesen számos más szereplőt figyelembe kell venni - fogalmazott Müller Cecília. Ilyenkor nagyon is szükséges és indokolt egy előzetes egyeztetés akár a háziorvossal, akár az ápoló személyzettel, szociális ellátással, önkormányzati szervekkel, amennyiben szükség van rá, és minden olyan, a beteg körében ápolási tevékenységet végzővel, aki majd őt az otthonában gondozni fogja. Nagyon fontos, hogy a családot minden tekintetben tájékoztassák.

Szavai szerint egy intézményből történő távozás esetén kétfajta zárójelentést kap a távozó, az egyik az egészségügyi állapotáról szól, a rajta elvégzett beavatkozásokról, gyógyszerelési tanácsokkal - ennek kapcsán megjegyezte, hogy legalább három napi gyógyszeradaggal lehet hazabocsátani a beteget -, a másik egy ápolásszakmai zárójelentés, ami az otthon végzendő ellátásokat írja le. Ehhez a Nemzeti Népegészségügy Központ (NNK) útmutatót készített.

Ez rendkívüli helyzet - erősítette meg Müller Cecília, de hozzátette, hogy ha indokolt, az intézményvezetőnél, a betegjogi képviselőnél, vagy az NNK-ban lehet jelezni a problémát, panaszt.

Kérdésre válaszolva Müller Cecília azt mondta, ha valaki, a megbetegedése után újra egy fertőzöttel találkozik, újra kontakttá válik és el kell rendelni a 14 napos karantént számára, mivel nem ismert az immunitásának az állapota. Van ugyanis példa az újrafertőződésre, illetve arra, hogy a szervezet nem termelt ellenanyagot a vírussal szemben.

További kérdésekre adott válaszokból kiderült még:

Az idősotthonok ellenőrzéséről jövő héten kapnak előzetes képet.

Az újrafertőződés kérdése a hazai járványügyi szakembereket is próbára teszi. "Érdekes egy jószág ez a vírus" - fogalmazott Müller Cecília. Tudomásuk is van arról és a saját vizsgálataik is igazolják, hogy különbözőképpen reagál az emberi szervezet a vírusra. Vannak, akiknek a vérében a gyógyulást követően magas az ellenanyag szintje, másnál kevés, vagy mérhetetlen a mennyisége. A jövőben alaposan kutatni kell ezt a kérdést, mert rendkívül fontos, hogy kialakul-e védettség, ha igen az milyen fokú és milyen hosszú időtartamra szól. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy mutálódik is a vírus.



Mindezek alapján, bár ritkább dolog, hogy szinte nincs ellenanyag a vérben, ezért, hogy ha valaki egy újabb koronavírusos megbetegedettel találkozik, kontakttá válik, sajnos újra 14 napos karantént kell elrendelni számára, mert nem ismert az ő immunállapota és lehetséges, hogy újra megfertőződik - mondta a tisztifőorvos.

Hatalmas terv készült az egészségügyi dolgozók vezényléséről, Budapesten és vidéken is történt már átirányítás.

Kórházi hazabocsátással kapcsolatos panasz még nem érkezett az NNK-hoz.

Eddig 12 idősotthonban jelent meg a fertőzés, 3 helyen nagyobb számban. A 12 intézetben összesen 31 fő hunyt el.

Az önkormányzatok és a munkáltatók ha tesztelni akarnak, akkor konzultáljanak és aszerint döntsenek, hogy mit szeretnének kideríteni. A gyorstesztek, amelyek a vérben képződött ellenanyagot mutatják ki, gyakran adnak álpozitív eredményt. A vírus örökítőanyagát kimutató orr- és garattörlet a vírus jelenlétét mutatja a szervezetben. A tesztek mindazonáltal egy pillanatnyi képet mutatnak.



Péntekre 1763 főre nőtt a hazánkban beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 14 idős krónikus beteg. Ezzel 156 főre emelkedett az elhunytak száma, 207-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 18 főre nőtt Pesti úti idősotthon elhunytjainak száma is. 847 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 63-an vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat készülve a tömeges megbetegedések fázisára.



A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Különösen kérjük a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött - írja a kormányzati tájékoztató portál.