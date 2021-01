Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Operatív törzs: lassabban halad az oltás, mint szeretnénk

A koronavírus-vakcinák beadását végző szakemberek még a lakosságnál is türelmetlenebbek, felkészült a rendszer a tömeges oltakozásra is, azonban sajnos nem érkezik kellő mennyiségű oltóanyag, hogy ezt végre is lehessen hajtani – hangzott az el operatív törzs napi tájékoztatóján. Szerdán újabb szállítmány jön, de kisebb, mint az eddigi hetekben.

A hatóságok folyamatosan nyomon követik az oltások menetét, és immár felkészültek a tömeges oltásokra is, amint lesz elég vakcina - mondta az operatív törzs napi tájékoztatóján György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Koronavírus: újabb 573 beteg és 111 halott Magyarországon Eddig eloltották lényegében az összes eddig beérkezett vakcinát, ami 129 ezer embert jelent, és 40 ezer felett van azok száma, akik már második szúrást is megkapták. A Pfizer újabb szállítmánya nem kedden, hanem szerdán érkezik, és a cég korábbi jelzésének megfelelően ezúttal kisebb, 35 ezer fő beoltására elég szállítmánnyal lehet számolni. Ennek megfelelően lassabban haladnak az oltások, mint szeretnénk - fogalmazott az államtitkár. Szavai szerint a szakemberek felkészültek a tömeges oltásra, akár egy hétvége alatt egymillió ember is vakcinához juthat, ennek azonban korlátja, hogy kevés anyag áll rendelkezésre. Az uniós beszerzés lassú, ezért az oltási munkacsoport támogatja a kormányt, hogy bárhonnét jöjjön is a hatékony és biztonságos vakcina, azt meg kell venni. Vizsgálnak olyan forgatókönyveket is, hogy egy huzamban tömegesen oltsák be az embereket, amennyiben beérkezne egy jelentősebb szállítmány, ami után vissza lehetne állni az addigi ütemezett oltásra is. Megvan a sorrend Az oltási sorrend nyilvános, György elmondása szerint először az egészségügy és az ott dolgozók kerülnek sorra, jelenleg is oltják őket. Az eddig beoltott közel 130 ezer emberből 120 ezer egészségügyi dolgozó. Megkezdték 90 idősotthonban 10 ezer ember beoltását. Itt még messze nem végeztünk, összesen 1900 bentlakásos intézményben kell oltani, előzetesen 80 ezer ember jelentkezett oltásra - mondta György. Ezt követi a legidősebb korosztály, őket otthonukban oltják a háziorvosok, majd utána a tervek szerint életkori idősávban haladnak. A rendvédelmi dolgozók körében igényfelmérés van, és tervezik a közigazgatás oltását is, ott külön csoportot képeznek az ügyfelekkel érintkező és a kritikus infrastruktúrát kezelő dolgozók. Az oltások beadására 102 kórház mellé 150 szakellátót lehet bevonni, valamint 4401 háziorvosi rendelőt is, és ha ennél is több vakcina van, akkor szavazóköri helyeken is beadhatják az oltást. György türelmet kér a lakosságtól, mondván: az oltócsoport még náluk is türelmetlenebb, nagyon várják, hogy minél több embernek beadják az oltást. A szakemberek elvégeztek egy kísérletet Dunavarsányban, ahol a háziorvosi kapacitást tesztelték, itt 120 családorvost oltottak be meghatározott ütemezési rend alapján. A beszámolók szerint sikeres volt a projekt, nagy hatékonysággal lehetett tömegeket is oltani a megfelelő szervezéssel. Ne dőljön be az álhíreknek A vírus leszálló ágban van, de még messze a vége a járványnak - állapította meg Müller Cecília országos tisztifőorvos. Egyúttal felszólította a lakosságot, különösen az időseket, hogy a nagyon sok megtévesztő információnak ne higgyenek, hanem hiteles forrásokra támaszkodjanak. Ezek elsősorban a különböző vakcinákkal kapcsolatos pletykákra és rémhírekre vonatkoznak. Müller végigvette a különböző ismert oltóanyagok működési mechanizmusát, kiemelve, hogy minden vakcina megfelelően működik. Bármely nemzeti hatóság, vagy akár az uniós ügynökség csak akkor engedélyez egy oltóanyagot, ha bebizonyosodik, hogy hatásos és biztonságos is, ezért a lakosság nyugodtan beadathatja az engedélyezett szerek közül bármelyiket, amint azok elérhetővé válnak. Maszkviselés miatt eddig több mint 20 ezer emberrel szemben, tegnap 121 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök. A kijárási korlátozás megszegéséért eddig 27052 személlyel szemben intézkedtek. Tegnap 3056-an kerültek hatósági karanténba, jelenleg 18523-an vannak elzárva - számolt be Kiss Róbert rendőr-alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője.