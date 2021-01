Operatív törzs: már készül a rendvédelmi dolgozók oltása

Kedden két újabb vakcina szállítmány érkezeik, az eddig 79 ezer ember oltására elégséges oltóanyagot a ma beadottakkal lényegében ki is használják az egészségügyben. Az operatív törzs napi tájékoztatójából kiderült, a Pfizer hetente, a Moderna kéthetente küld vakcinát, így már az első vonalban dolgozó rendvédelmi dolgozók oltását is elkezdték előkészíteni.

A járványügy adatok folyamatosan javulnak, de be kell tartani továbbra is az előírásokat - mondta az operatív törzs napi tájékoztatóján Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője.

Ma is zajlik az oltás, ahogy a hétvégén is, ezúttal az idősotthonokban, ezzel ma az eddig beérkezett, 79 ezer ember beoltására elég vakcina mennyiséget be is adják a szakértők. Kedden két új szállítmány érkezik: a Pfizer 39 ezer ember, míg a Moderna 3600 ember beoltásához elég oltóanyagot szállít. A továbbiakban a Pfitzer hetente, a Moderna várhatóan kéthetente küld újabb szállítmányokat.

Galgóczi szerint mindkét cég azonos technológiával gyártja a maga termékét, lényeges különbség nincs a két vakcina között. Az oltakozás előrehaladtával már elkezdődhetett az első vonalban dolgozó rendvédelmi dolgozók beoltásának tervezése is.

Az osztályvezető ismételten kérte az egészségügy dolgozókat, ahogy mindenki mást is, hogy regisztráljon, amennyiben be akarja magát oltatni.

Kiss Róbert alezredes a rendőrségi adatokról elmondta, maszkviselés miatt 610 személy ellen intézkedtek az elmúlt napon, ezzel 18964-ra nőtt összesen a szabályszegők száma.

A hétvégén 535 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, mert nem tettek eleget közterületen a helyes maszkviselés szabályainak, ugyanezért tömegközlekedésen 18 személy, a boltokban 57 személlyel szemben intézkedtek

Addig 114 üzletet zárattak be ideiglenesen, amiért megszegték az előírásokat.

Somogy megyében pénteken Bárdudvarnokon egy büfében kiszolgáltak négy vendéget, hét napra bezáratták ezért a rendőrök.

A hétvégén 1365 személlyel szemben intézkedtek a kijárási tilalom miatt, eddig összesen a két kijárási korlátozás ellenőrzése alatt meghaladta a 23 ezret az intézkedések száma. Ennek többsége ténylegesen a kijárási tilalom megsértése, de intézkedtek a rendőrök a nagyobb csoportosulások és a kutyasétáltatási korlátozások átlépése miatt is.

A hétvégén a 13. kerületben csendháborítás volt, kihívták a rendőröket, mert egy lakásban hangosan hallgattak zenét. A kiérkező rendőrök feljelentést tettek mert kiderült, hogy 20-an voltak a lakásban.