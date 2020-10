Operatív törzs: nagyobb szigor jön, de vesztegzár nem

Amíg az egyéni védekezéssel gátat lehet vetni a vírus terjedésének, addig a kormány erre támaszkodik, s ennek egyik jelentős állomása, hogy jövő hétfőtől kibővül a védőmaszk használatával kapcsolatos szabályozás - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője szombaton a közmédiának.

Lakatos Tibor elmondta, Magyarországon a járvány terjedésének megakadályozása mellett figyelembe kell venni azt is, hogy az ország nem állhat le, hiszen a második hullám sokkal hosszabb ideig tart, mint a tavaszi első hullám. Ezért a korlátozó intézkedéseket megfontoltan kell bevezetni - idézi az MTI.

Hangsúlyozta, jövő hétfőtől a nyilvános, zenés-táncos rendezvényeken, a vendéglátó egységekben is kötelező lesz a védőmaszk használata akkor, amikor a vendégek éppen nem fogyasztanak semmit.

Változás lesz az is, hogy például a boltokat ezentúl a rendőrség is ellenőrizheti, nemcsak a kereskedelmi hatóság, sőt a rendőrség szankcionálhatja is azokat az üzleteket, ahol nem tartják be a védelmi intézkedéseket - hívta fel a figyelmet Lakatos Tibor, hozzátéve, a figyelmeztetéstől az egymillió forintos bírságig terjedhet a büntetés, de akár be is zárhatják az üzletet.

Kiemelte, a hatóságok számítanak az állampolgárok együttműködésére, és azt kérte, hogy mindenki segítse a járvány "kordában tartására" tett intézkedéseket.

Közölte azt is, eddig a járványügyi szabályok megsértése miatt kiszabott szankciók 43 százaléka figyelmeztetés volt. Ez azt jelenti, hogy a rendőrök inkább figyelmeztettek, de "ennek az időnek most már vége van", mert nagyon megnőtt az új fertőzöttek száma - hangsúlyozta.

A halottak napi megemlékezések kapcsán elmondta, fontos, hogy aki közösségi közlekedéssel utazik a temetőbe, viseljen maszkot, a sírkertekben pedig tartsák egymástól a megfelelő távolságot, és ott is, tehát szabadtéren is viseljenek maszkot, ha például csoportosan emlékeznek elhunyt szeretteikről.