Operatív törzs: nem lesz idén ballagás, gyorsul a járvány

Cikkünk folyamatosan frissül...

Tegnap megjelent az idei érettségi sorsát rendező rendelet, az írásbeliket május 4 21 között tartják. Ballagás idén nem lesz. A módosított érettségi nem változtat az egyetemi felvételi ponthatárokon - kezdte az operatív törzs mai tájékoztatóját Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár.

Számításaik szerint a hagyományos érettségihez 4000 felügyelőtanárra lenne szükség, most 6000 a szükséges létszám és bíznak benne, hogy lesz elég felügyelő.

Müller Cecília tisztifőorvos a friss adatok úgy értelmezte, hogy gyorsul a járvány, lassan belépünk a tömeges megbetegedések időszakába.

Az ágyfelszabadításokkal kapcsolatban azt mondta, a 66 ezer magyarországi ágy harmada a járványtól függetlenül üres, így az 50 százalékos kiürítéshez csak további 15 százalékot kell felszabadítani. A betegeket csakis orvosszakmai döntés alapján lehet hazaküldeni - hangsúlyozta ismét a tisztifőorvos.

Kérdésre válaszolva Müller Cecília azt mondta, ha valaki, a megbetegedése után újra egy fertőzöttel találkozik, újra kontakttá válik és el kell rendelni a 14 napos karantént számára, mivel nem ismert az immunitásának az állapota. Van ugynis példa az újrafertőződésre, illetve arra, hogy a szervezet nem termelt ellenanyagot a vírussal szemben.

Péntekre 1763 főre nőtt a hazánkban beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 14 idős krónikus beteg. Ezzel 156 főre emelkedett az elhunytak száma, 207-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 18 főre nőtt Pesti úti idősotthon elhunytjainak száma is. 847 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 63-an vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat készülve a tömeges megbetegedések fázisára.



A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Különösen kérjük a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött - írja a kormányzati tájékoztató portál.