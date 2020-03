Operatív törzs: nincs napirenden a kijárási tilalom

Továbbra sem tervezi a kormány és az operatív törzs sem javasolja kijárási tilalom bevezetését, vagy egyes városok lezárást - kezdte a Koronavírus Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs csütörtöki sajtótájékoztatóját Lakatos Tibor rendőr ezredes. Az áruforgalom biztosított továbbra is.

Cikkünk folyamatosan frissül...

Lakatos Tibor elmondta, az operatív törzs áttekintette a kórházi kapacitást, az intézkedések finomhangolása a követekező napokban megtörténik. Továbbra is érvényben vannak az eddigi korlátozó intézkedések

Eddig 3 065 esetben rendeltek el házi karantént, amit 8 293 alkalommal ellenőriztek. Ellenőrizték az üzletek zárását is, 7 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, 9 szabálysértési feljelentést tettek.

A határokon továbbra is csak az áruforgalmat és a magyar állampolgárokat engedik be.

Az a cél, hogy minél később lépjünk át a tömeges megbetegedések időszakába

Müller Cecília országos tisztifőorvos kijelentette, most a csoportos fertőződés időszakában vagyunk, nem lehet tudni, hogy ez mikor lép át a tömeges fertőződés időszakába, de az a cél, hogy ezt minél jobban kitolják.

Az eddig igazolt fertőzöttek nagyon különböző állapotban vannak, a 73 fertőzöttből 7 beteget ápolnak a Dél-pesti Centrum Kórház intenzív osztályán.

Az új eljárásrend szerint az enyhe tünetekkel rendelkezőknek nem kell intézménybe vonulniuk, és a mintát is otthon veszi majd le a mentőszolgálat, akit a háziorvos küld ki a tünetekkel rendelkező páciensekhez.

Ha a laborvizsgálat igazolja a fertőzést, akkor a beteg otthon különítse el magát a családtagjaitól. A laborvizsgálatot a fertőzöttek szoros kontaktjaira is kiterjesztik, de lesz olyan helyzet is, amikor ez már lehetséges. Akinek súlyos, kórházi ápolást igénylőek a tünetei, természetesen továbbra is kórházban gyógyulhat - mondta a tisztifőorvos. Az idősektől továbbra is nyomatékosan kérte, hogy maradjanak otthon.

Az otthoni mintavételhez szükséges eszközök szállítását most szervezik - mondta Müller Cecília. Később kérdésre válaszolva kifejtette, a rendszer a jövő héten indul meg.

Az utolsó órákban vagyunk, amikor átléphetünk a tömeges megbetegedés fázisába, ez más országokban is így zajlott

- fogalmazott Müller Cecília. A tisztifőorvos arra hívta fel a figyelmet, hogy a bevezetett intézkedésekkel együtt is csak akkor lehetünk sikeresek, ha a korlátozásokat mindenki, egy emberként komolyan veszi és betartja.

Nem tudom elfogadni sem a fegyelmezetlenséget, sem a humorizálást



- tette hozzá. Korábban ugyanis elhangzott, hogy voltak vicceskedő bejelentések is.

A sajtótájékoztató elején Kovács Zoltán, a kommunikációs akciócsoport vezetője bejelentette, mivel a védekezés napok óta új szakaszba került, s minden jel arra mutat, hogy nem fogjuk tudni elkerülni a tömeges megbetegedéseket, új munkarendet vezetnek be, a rendszeres tájékoztatókkal stúdióba költöznek, a kérdéseket pedig online formában lehet az esemény előtt feltenni.

Jelenleg az igazolt, magyarországi fertőzöttek száma 73, a várakozások szerint azonban napokon belül jelentősen nő ez a szám.



Nemzeti Népegészségügyi Központ Nemzeti Népegészségügyi Központ