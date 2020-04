Operatív Törzs: nő a kórházi ellátásra szorulók száma

Szombattól újabb egy hétre meghosszabbítják a kijárási korlátozásokat. A leginkább a 65 év felettiek között vannak fertőzöttek. Már 60 ember szorul lélegeztetésre a kórházakban. Nő a fertőzött idősotthonok száma - derült ki az Operatív Törzs csütörtöki tájékoztatóján.

"A mai napra 1652 fertőzöttet tartunk nyílván, akik igazoltan fertőzöttek koronavírussal. Sajnos emelkedett a halálozások száma is, de többnyire idősek, valamint valamilyen krónikus betegség hozzájárulhatott a halálukhoz" - közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos. Arról is beszélt, hogy újabb embereket nyilváníthattak gyógyultnak, számuk már megközelíti a 200-at. Ismertette, hogy hét laboratóriumban eddig közel 38 500 tesztet végeztek el.

"Egyre nő azoknak a száma, akik kórházi ellátásra szorulnak" - mondta el Müller, aki a konkrét adatokra térve arról beszélt, hogy a fertőzöttek legnagyobb része, 35 százaléka 65 év feletti. 23 százaléknyi a 30-40 éves korosztályban a megbetegedés. Budapesten és Pest megyében a legnagyobb a járvány penetrációja, ez 60 százalékos. "Sokan vannak már kórházban már felnőtt fertőzöttként, 727 főt ápolnak kórházban, további 7 gyermek van kórházban" - magyarázta a tisztifőorvos, aki azt is elmondta, hogy 60 ember van lélegeztetőgépen.

Járványos megbetegedés 11 intézetben van az idősotthonok közül. A legnagyobb gócpont a fővárosi Pesti úti ellátóhely. "A legtöbb helyen jellemzően 10 alatti a megbetegedések száma" - tette hozzá Müller. Gyermekekkel foglalkozó bentlakásos szociális intézeteknél nem észleltek még megbetegedéseket.



A kórházi elbocsátások kapcsán elmondta, hogy a betegeket visszaengedhetik az otthonukba, ha jó az állapota. Ebben az esetben az elkülönítés és a karanténba vonulás indokolt. Gyógyulttá akkor nyilvánítanak valakit, ha legalább 2 darab, egymástól 48 óra eltéréssel készített PCR-teszt negatív lesz. Ha valakit betegen, jó állapotban engednek haza, akkor kéthetes karanténba kell vonulnia.

"Ha valaki nem koronavírus-fertőzöttként kerül kórházba, akkor a Covid-19 betegségre nem tesztelik, így ismeretlen az állapota ebből a szempontból. Ilyenkor mindig két hétre el kell különíteni az otthonban" - ismertette a részleteket.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy több kórház is felmentést kapott a koronavírusos betegek fogadása alól. Ez csak a speciális ellátási helyeknél, intézményeknél adták ezt meg. Müller szerint ez főként az érzékeny állapotó betegeket fogadó helyeken történt ez meg.

Müller arra is kitért, hogy a szoláriumok azért működhetnek továbbra is, mert ezeken a helyeken amúgy is minden vendég után fertőtlenítéseket kell eszközölni. Valamint csoportosulások sem szoktak történni.

Megszaporodtak a bűncselekmények

Három kórház esetében büntetőeljárást kellett kezdeményezni, mert higiéniás eszközök, valamint informatikai berendezések eltulajdonítása merült fel - mondta el Kiss Róbert alezredes. Több mint 520 esetben kellett már a hatóságoknak fellépniük, a legtöbbször álhír-, vagy rémhírterjesztés miatt. 19 837 esetben észlelték, hogy a járványhelyzettel kapcsolatban megsértették a szabályokat, eddig 4206 fővel szemben feljelentést is tettek, a többi esetben elegendő volt a figyelmeztetés.

Az érvényben lévő házikaranténok száma 12 000 felett van még, de már csökkenő tendenciát mutat - tette hozzá Kiss Róbert. A rendőrségi ellenőrzségek száma viszont így is megugrik.

"Tegnap jelentést kapott az Operatív Törzs, hogy az egyik hajlaktalanszállón a mentőszolgálat munkatársai koronavírussal-kapcsolatos tüneteket tapasztaltak egy személynél. Igazolódott a fertőzés, majd kontaktkutatást kezdtek, amely során további 3 embert azonosítottunk" - közölte még Kiss Róbert újságírói kérdésre.

Korábban Gulyás Gergely kancelláriaminiszter több bejelentést is tett csütörtökön: sikeres volt az önkormányzatokkal való együttműködés,

mintegy 500 milliárd forint ment eddig a védekezésre.

nem garancia, hogy meg is érkeznek a megrendelt védőfelszerelések, eszközök, de a kormány mindent megtesz, hogy rendelkezésre álljon minden szükséges felszerelés.

az érettségiken idén kizárólag írásbeli lesz, szóbeli csak 3578 ember esetében lesz, ahol nincs lehetőség írásbelizni. Május 4-én kezdődnek az érettségik, két hétig tart a folyamat. Világszerte már több mint két millió esetben diagnosztizálták a Covid-19 betegséget: összesen 2 071 710 fertőzést tartanak nyilván, de ebből az aktív esetek száma 1 422 380 - ami 41 003 új regisztrált esetet jelent csütörtök reggel 9-ig 24 óra alatt. A gyógyultak száma már eléri az 512 252 főt. Globálisan már 137 078 áldozatról tudni, egy nap alatt a számuk 6 395-tel nőtt. Magyarországon elhunyt újabb 8 többségében idős krónikus beteg. Ezzel 142 főre emelkedett az elhunytak száma, 199-ene pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. A kormányzati információs portál szerint 12 737 ember van hatósági házi karanténban és eddig 38 489 tesztet végeztek - ahogy azt korábban megírta a Napi.hu.