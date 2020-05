Operatív törzs: nyugvó állapotba jutott a járvány

Az esteszámok alapján most kevesebb mint kétezer aktív koronavírusos beteg van Magyarországon. Az operatív törzs tájékoztatóján a tiszti főorvos elmondta, lehet orvoshoz, fogorvoshoz menni, de csak rögzített időpontra. Megszületett a rendelet, hatósági karanténban lévőknél indulhat az elektronikus nyomkövetés.

Nem számítva a gyógyultakat és az eddigi halálos áldozatokat, kétezer fő alá csökkent az aktív fertőzöttek száma. Csökkent az új fertőzöttek száma, miközben 709-en meggyógyultak - mondta Müller Cecília tiszti főorvos az operatív törzs napi tájékoztatóján.

Jelenleg 982 ember szorul kórházi ápolásra, köztük 52-en vannak lélegeztetőgépen.

Most is 63 százalékot tesz ki a Budapest és környéknek a fertőzöttsége. Azonban a számok alapján "nyugvópontra érkeztünk, és bízunk benne, hogy ez az állapot is minél rövidebb lesz" - mondta Müller

A héten ismét lehet orvosi ellátást igénybe venni. Az orvosi ellát újraindulása csak a fokozatosan történhet, hogy hosszabb távon is biztonságosan lehessen lépni.

Gondok is voltak, Müller elmondása szerint voltak tömegek egyes szakrendeléseknél, ami nem megengedett. Minden ellátásra telefonon be kell jelentkezni, ez minden egészségügyi ellátásra vonatkozik.

"Az, hogy megnyitottak a rendelők, nem jelenti azt, hogy minden ugyanúgy mehetne, mint a járványt megelőzően." Müller türelmet kért mindenkitől, és egyben a szabályok betartását is.

Müller részletesebben beszélt a megnyíló fogászati eljárásról. Itt is kérik, hogy időpontra menjenek a betegek, maszkkal érkezzen a váróba a beteg.

Kikérdezik előtte, hogy lehetséges-e a koronavírusos fertőzöttsége. Az orvos mindenképp ellátja akut esetben, de pozitivitás gyanúja esetén fokozottabb biztonsági előírásokra kell számítani. A rendelőbe érkező betegeket is kérdőívvel kikérdezik, ha felmerül a gyanú, akkor laborvizsgálat is lehet.

Kiss Róbert alezredes elmondta, megjelent a rendelet, így most már lehet elektronikus eszközökkel is azokat, akik hatósági házi karanténban vannak. Önkéntes alapú, nemzetközileg már igazolt eljárásól van szó. Intézkedni fog a törzs, hogy be is induljon a rendszer itthon.

A különböző problémákról elmondta, a rendőrök a boltokban több olyan esettel találkoztak, hogy egyesek nem takarták el az arcukat, rossz idősávban mentek vásárolni, vagy nem tartották be az előírt távolságot.

Tízezer felett van az elrendelt házi karanténok száma, eddig több mint ezerszer volt valamilyen kihágás.

Rendben zajlanak az érettségik, az iskolákban megvannak az egyéni védőfelszerelések.