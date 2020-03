Operatív törzs: rendkívüli lépésekre volt szükség

Magyarországon péntek reggelre a 300 főre emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma a hivatalos adatok szerint - jelentette be Müller Cecília országos tisztifőorvos pénteken. Ugyanakkor jó hírnek nevezte, hogy az elmúlt 24 órában nem volt haláleset. Íme, a legfrissebb tájékoztatás az Operatív Törzstől.

Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjújában bejelentette, kijárási korlátozást rendelnek el szombattól két hétre. Az erről szóló részletes szabályozás meg is jelent, amely meghatározza, hogy mikor és milyen körülmények között lehet elhagyni a lakásunkat.

Kovács Zoltán államtitkár a kijárási korlátozásról azt mondta a péntek reggeli tájékoztatón, hogy ez egy idejében és kellő mértékben meghozott intézkedés.

A megelőzés a legfontosabb

Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere pénteken tartott tájékoztatóján elmondta, hogy a járvány első időszakát kedvezően átvészeltük. Ugyanakkor elmondta, hogy a fertőzés jelen fázisában a megelőzés a legfontosabb, ezért felhívta a figyelmet, hogy mindenki kerülejt a csoportos találkozásokat. Az idősek és immunhiányos állampolgárok pedig maradjanak otthon és csak akkor hagyja el tartózkodási helyét, ha feltétlenül szükséges.

A következő 2-3 hétben az a feladat, hogy felkészüljünk a tömeges, több ezres megbetegedésekre. Ehhez leltárakat készítenek, kapacitásokat csoportosítanak át.

Kásler kiemelte, hogy mindenki - beleértve az egészségügyet és az állampolgárokat - felelősen viselkedett és fegyelmezetten reagál.

Nőtt a fertőzöttek száma, de nem volt haláleset

Az elmúlt 24 órában Magyarországon 300 főre emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma a hivatalos adatok szerint, viszont nem volt haláleset, és 34 főre emelkedett a gyógyultak száma - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Rendkívüli intézkedésre volt szükség, hogy továbbra is fenn lehessen tartani a jávánnyal kapcsolatos, indokolt intézkedéseket.

Határzár

Fontosnak nevezte, hogy az Országgyűlés újabb döntéséig, a járványügyi intézkedések fenntartása érdekében megtiltotta a külföldiek Magyaországra történő beutazását, a hazatérő magyarokat pedig kötelezi arra, hogy vessék alá magukat vizsgálatnak, és amennyiben igazoltan betegek, házikaranténba kell vonulniuk.

Az átvonuló külföldiek számára kijelöltek helyeket, és fontosnak nevezte, hogy amilyen gyorsan csak lehet, áthaladjanak az országon. A kijárási korlátozás az egész lakosság védelmét szolgálja ez a döntés - hangsúlyozta.

Megnyugtató rendőri jelenlét lesz

Kiss Róbert rendőr alezredes, az Opeatív Törzs ügyeleti központ vezetője a kijárási tilalommal kapcsolatban közölte: a rendészeti feladatokra a "rendőri állomány felkészült", megnyugtató rendőri jelenlétet biztosítanak majd az utcákon. A cél, hogy megakadályozzák a vírus terjedését.

Kiss kiemelte, hogy továbbra is végrehajtják a hatósági karanténra vonatkozó intézkedéseket, a rendőrség továbbra is ellenőrzi a házi karantént. Eddig 5032 alkalommal rendelhtek el hatósági házi karantént, annak betartását 39 ezer esetben ellenőrizték. Ő is kemelte, hogy a lakosság megértette, hogy a szabályokat be kell tartani. 163 esetben tettek feljelentést 32 fővel szemben alkalmaztak helyi bírságot. Az üzletek zárva tartását továbbra is ellenőrzik.

Cikkünk folyamatosan frissül