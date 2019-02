Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Orbán-csomag: miért nem a határon túli magyarokra "lőnek"?

Az Orbán Viktor magyar kormányfő által nemrégiben bejelentett hétpontos akcióterv intézkedései érthetőek, valószínűleg a lakosság nagy része támogatja is őket, mondjuk szerintem lehetne sokkal egyszerűbben is csinálni - állapította meg blogján Zsiday Viktor befektetési szakember.

Zsiday azt nem érti, hogy ha szeretnék Magyarország lélekszámcsökkenését megállítani, akkor miért nem a határon túli magyarokra "lőnek". Tudom, hogy ez vörös posztó sokak szemében, de Erdély, Bácska és a Felvidék elveszett, és ebben nem is lesz változás. A történelemből azt is tudjuk, hogy a határon túli magyarok nagy része pár generáción belül román, ukrán, szlovák, szerb lesz, ez is szinte elkerülhetetlen. Nem lenne-e célszerűbb őket, különösen a fiatalokat ösztönözni arra, hogy Magyarországra költözzenek, s ezzel stabilizáljuk a lakosságot? Az alternatíva az, hogy az unokájuk már nem fog magyarul beszélni - írta a közgazdász.

Eközben a fiskális stimulus pontos hatása még nem egyértelmű. A befektetési szakember szerint a következő 2-3 évben a magyar gazdaság növekedését egyértelműen a bérdinamika, az EU-s támogatások lefutása és a külső környezet határozza meg - ezek közül az utóbbi az igazán a nagy kérdés.

Ha a globális lassulás után újra gyorsulás jön, akkor simán lehet idehaza 4-5 százalékos GDP-növekedés, amihez valószínűleg legalább 4 százalék infláció társul majd. Ha Kína és Európa tovább lassul, akkor a magyar növekedés 2-3 százalék közé csúszhat, míg az infláció ebben az esetben is 3 százalék felett maradhat. Még "nehezebb dió" 2020-2021, ott már az EU-pénzek lassító hatása egyértelmű és pesszimista esetben nulla közelébe csökkenhet a GDP-dinamika, míg ha a világban minden rendben lesz, akkor 2-3 százalék is lehetséges. Az inflációval komoly problémái lehetnek az MNB-nek, mivel a bérrobbanást már nem bírják tovább benyelni a vállalatok, és elkezdtek árat emelni.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a kamatemelési ciklus megkezdődött a magyar gazdaságban - fogalmazott Zsiday Viktor. Brüsszel ugyanis sok eurót utal Magyarországnak, ami vélhetően bekerül a jegybank tartalékai közé, ez ugyanennyivel növeli a forintlikviditást, így a devizaswapok piac által várt kifuttatása nem sok szigorítást okozna, úgyhogy valódi szigorítás csak kamatemeléssel lehetséges. Értékelése szerint a forintot befolyásoló magyar kamatszintnek már amúgy sem az alapkamat, hanem inkább a Bubor és a lakossági állampapírok hozamának valamiféle keveréke, a lakossági állampapíroknál meg már volt egy kamatemelés nemrég, úgyhogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy a kamatemelési ciklus megkezdődött - hangzik a konklúzió.