Orbán-Trump: nagy a külföldi sajtóvisszhang, de jórészt barátságtalan

A jó magyar-orosz és magyar-kínai kapcsolatok miatt a Fehér Ház szakértői óvják Donald Trumpot, hogy túlságosan barátságosan tárgyaljon Orbán Viktorral, akiről egyébként jó véleménye van. Az amerikai elnök izgatottan készül kettejük találkozójára - imád ugyanis külföldi vezetőket vendégül látni a Fehér Házban.

America First találkozik Hungary Firsttel - ezzel a címmel harangozza be a Politico Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök találkozóját. A magyar vezető személyében Európa legelszántabb bevándorlásellenes politikusa látogat a Fehér Házba, ám nem világos, mennyire lesz barátságos a fogadtatása - foglalják össze a lényeget a hírportál írásának szerzői. A más sajtóorgánumokban megjelent véleménycikkek szerzőihez képest nagyon finoman fogalmaznak.

A Politico szerint a magyar kormányfő Trump megválasztásakor úgy látta, ezzel mintegy a világpolitika központjából kaphat támogatást bevándorlásellenes politikájához, hiszen az új elnök nem kis részben azzal az ígérettel nyerte meg az elnökválasztást, hogy azt ígérte: ha hatalomra kerül, akkor kormánya falat emel a bevándorlók feltartóztatására az USA mexikói határán. Orbán az EU-s vezetők közül elsőként biztosította támogatásáról Trumpot még a kampány idején, 2016-ban, ám erős lobbizása ellenére nem tudta elérni, hogy meghívják a Fehér Házba.

Titkosszolgálati csatatér

A Politico ezután részletezi ezt a lobbizást eljutva ahhoz, amit számos külföldi sajtóorgánum felró a magyar kormányfőnek: az EU-tól kezdve az USA külügyminisztériumán át civil szervezetekig igen sokan bírálják a magyar miniszterelnököt azért, hogy a vezetése alatt erodálták a demokratikus értékeket. A másik "gond" a magyar kormánnyal Washingtonból nézve, hogy túlságosan baráti kapcsolatokat épít Oroszországgal és Kínával. Ezért Fehér Házi szakértők óvják az államfőt, hogy túl melegen fogadja magyar kollégáját. Megjegyzik, hogy Trump izgatottan várja a találkozójukat - végül is szeret külföldi vezetőket vendégül látni a Fehér Házban.

Az orosz és a kínai ügyekben az USA-t leginkább ezek biztonsági vonatkozása aggasztja - mondta a Politicónak egy korábbi magyar kormányzati tisztviselő. Washingtonban úgy látják, hogy Budapesten olyan nagyra nyitották a kaput Moszkva és Peking előtt, hogy a magyar hatóságok immáron nem képesek és nem is akarnak az USA-val rivális hatalmak befolyásának határt szabni. A szakértő szerint a történet következő fejezetében a nyugati titkosszolgálatok is növelhetik az aktivitásukat Magyarországon.

Nem kellene!

A The Hill hírportálon Dov S. Zakheim, a Center for Strategic and International Studies vezető tanácsadója, külpolitikai szakértő véleménycikkében - ami nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőség álláspontját - pontos áttekintést ad Orbán Viktor politikai pályafutásáról. A kiindulópont az, hogy amikor Donald Trump még ingatlanbefektetőként üzletelt, a magyar kormányfő lázadó diák volt, a végpont egy igencsak szarkasztikus bekezdés arról, hogy az előbbi csak irigyelheti az utóbbi eredményeit.

Az amerikai elnök nem tudta felépíteni a mexikói határfalat, míg magyar kollégája felhúzta a maga kerítését. Trump nem tudta rábírni a Fedet, hogy támogassa kormánya politikáját, míg az MNB a magyar kormány hű társa. Trump küszködik azzal, hogy elhárítsa még a látszatát is, hogy túlságosan barátságos az oroszokkal, így csak álmodhat arról, hogy olyan egyezményekkel kössön Vlagyimir Putyin orosz államfővel, amilyenek Orbán köt. Az elnök csak szeretné féken tartani a kongresszust, míg a magyar kormányfő kiherélte országa parlamentjét.

A külpolitikai szakértő konklúziója az, hogy Orbán Viktor pontosan az az ember, akinek nem kellene megjelennie a Fehér Házban. Annak a nacionalista, autokrata politikának a megszemélyesítője, amely nem csupán saját országában ássa alá a demokráciát, hanem Európa kohézióját is veszélyezteti - azt az európai rendszer, amely az 1870-es francia-porosz háború óta nem tapasztalt békét teremtett az öreg kontinensen. Zakheim szerint Trump a találkozójuk után ki fogja jelenteni, hogy Orbán Európa - ha nem a világ - legnagyszerűbb államférfia.

Árulkodó vicc?

A Washington Post szerkesztőségi cikke mintha éppen ott venné fel a szálat a két vezető találkozóját ismertető cikkében, ahol a The Hill elengedte: párhuzamot von az amerikai elnök vágyai és a magyar miniszterelnök eredményei között. Idézi David Cornsteint, az USA budapesti nagykövetét, aki az Atlanticnak adott interjújában elismeri - talán poénnak szánta -, hogy Trump nem pusztán külpolitikai taktikai okokból érdeklődik Orbán iránt. Évtizedek óta ismerve az elnököt úgy látja, hogy szeretne abban a helyzetben lenni, amiben magyar kollégája van.

Ez a helyzet egyebek mellett egyre inkább unfair választásokat jelent Magyarországon, pengés határkerítés a szerb határon és az illiberális demokrácia meghirdetését, ami nem más, mint Magyarország fehér, keresztény identitásának fenntartása - írja a sajtóorgánum. A legutóbbi választási kampányban a kormánypárt azt állította, hogy a magyar származású Soros György üzletember, aki zsidó, összeesküvést szőtt azért, hogy Magyarországot elárasszák muszlim bevándorlókkal.

A Washington Post szerint az USA-nak mindent meg kellene tennie azért, hogy erősítse a liberális demokráciát, főként Európában, ahol éppen gyengül. Ehelyett az elnök a demokrácia ellenségeivel parolázik.

Éppen ideje volt! Orbán Viktor kormányfő látogatása Magyarország egy évtizedig tartó diplomáciai elszigetelésének végét jelenti - idézte az MTI April Foleyt, az USA volt budapesti nagykövetét, aki a Washington Timesba írt véleménycikket. "Magyarország barátai, köztük én is, akik úgy gondolják, hogy a szoros viszony szövetségeseinkkel az Egyesült Államok külpolitikájának stratégiai érdeke, most széles körben megtapsolják e találkozót" - fogalmazott a diplomata, aki 2006 és 2009 között dolgozott a magyar fővárosban.

Foley nem egyszer hallott magyarok diplomatáktól arról, hogy gyakorlatilag lehetetlen magas szintű találkozókat lebonyolítani a Fehér Házban, a Nemzetbiztonsági Tanácsban vagy a washingtoni külügyminisztériumban. Ezt nehezen lehet okos amerikai diplomáciának nevezni, kiváltképp akkor, amikor egy újjáéledő Oroszország berontott kelet-európai államokba, valamint Kína és Oroszország elözönlötte a térséget és ez válasz nélkül maradt.

