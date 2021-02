Orbán Viktor is megkapta az oltást

A miniszterelnököt kínai vakcinával oltották be a Covid-19 ellen. Videón számolt be róla, hogy "kutya baja".

Orbán a Facebook-oldalán jelentette be, hogy megkapta a kínai gyártmányú vakcina első dózisát.

Müller Cecília országos tisztifőorvos szombaton az MTI-nek azt mondta, hogy az oltást külön javasolta Orbán Viktor miniszterelnöknek is. Fontosnak nevezte, hogy a kormányfő példát mutasson a lakosságnak, így minél többen éljenek az oltás felvételének lehetőségével, érkezzenek azok bárhonnan is. Emellett a kormány és az operatív törzs tagjainak beoltását is fontosnak tartja. Az oltások ugyanis reményt adnak arra, hogy kevés áldozattal záruljon a harmadik hullám, és véget érjen a pandémia - jelentette ki.

Pénteken Áder János köztársasági elnöki is megkapta a Sinopharm-vakcinát. Az államfő az oltás után nyilatkozva arra kérte minden honfitársát, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a védőoltásra minél hamarabb. Aki pedig lehetőséget kap, hogy bármilyen, a magyar hatóságok, a magyar szakemberek által jóváhagyott vakcinával megkapja az első, majd a második oltását, azt tegye meg.