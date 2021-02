Orbán Viktor: a helyzet drámaian romlik

Most jön a legrosszabb időszak, a következő hetekben eddig nem látott terhelés lesz az egészségügyi rendszeresen – mondta Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő hamarosan megkapja a kínai oltást.

A fertőzések száma drasztikusan nőni fog a következő hetekben - mondta a szokásos közrádiós interjúban Orbán Viktor miniszterelnök.

128-an meghaltak, 4 ezer felett van az új fertőzöttek száma, 15831 szabad ágy van, vagyis van tartalék, de azzal számolnak, hogy a megbetegedések száma erőteljesen nőni fog.

Hosszú és nehéz ülése volt pénteken az operatív törzsnek, el kellett rendelni emelt szintű készültséget a kórházakban. Megerősített a vezetési rendszer, egyenruhások is ott vannak a kórházi vezetésben. Újra át kell nézni a vezénylési listát, a régi készültségi állapotot kell visszahozni ami áprilisban, illetve novemberben volt - mondta Orbán.

Ha lekötéssel múlna, akkor már túl lennénk az egészen. De ezek nem érkeznek, ha nem lenne orosz vagy kínai vakcina, akkor nagyon nagy bajban lennénk.

Hétvégén vagy jövő hét elején Orbán maga is sorra fog kerülni, és beadatja magának az oltást. Egyben felelőtlenségnek tartja az oltásellenes baloldali politikai megnyilvánulásokat.

A jelenlegi tudás szerint húsvétra az összes regisztrált megkapja legalább az első oltást.

Várhatóan komolyabb korlátozásokat kell bevezetni az utazásban, különösen az Európán kívüli utakat, mivel itt megnő a kockázata, hogy az újabb mutációkat behurcolják az országba.

Orbán szerint uniós szinten is az egyik legjobban átoltott ország lesz Magyarország, épp azért, mert nem csak az Európai Bizottság, hanem nemzeti hatáskörben is beszereztünk oltóanyagot egyéb forrásokból is.

A vállalatoknak nyújtott támogatások fennmaradnak a korlátozások feloldását követő első hónapban is. Most 55 ezerrel kevesebben dolgoznak, ezeket a munkahelyeket Orbán szerint a kormány mindent meg fog tenni, hogy ez helyreálljon.