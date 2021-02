Orbán Viktor a járványról: a helyzet javulása megállt

Magyarországon az elmúlt 24 órában 1576 új fertőzöttet találtak, 98 ember meghalt, 3038-an vannak kórházban és 302-en lélegeztetőgépen - ismertette az adatokat a Kossuth Rádióban Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint a helyzet javulása megállt. A miniszterelnök úgy vélte, hogy március 15-ére minden regisztrált 65 év felettit beoltanak, ám aki nem regisztrál, azzal nem tudnak mit kezdeni. Az orosz vakcinával már a jövő héttől olthatnak, a kínait viszont még vizsgálják. A gazdaságról azt modnta, a tavalyi visszaesés nem néz ki olyan rosszul, sőt ezzel messze az élvonalban vagyunk.

Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos péntek reggeli Kossuth Rádióban elhangzott interjújára az operatív törzs üléséről érkezett. A friss számokat ismertetve elmondta: az elmúlt 24 órában 1576 új fertőzöttet találtak, 98 ember meghalt, 3038-an vannak kórházban és 302-en lélegeztetőgépen.

A helyzet javulása megállt, inkább stagnálásról, némi romlásról lehet beszámolni - jelentette ki Orbán Viktor, de a miniszterelnök azt is hozzátette, hogy közben már rengeteg embert beoltottak, ami új helyzetet teremtett. Mára 264 530 főt oltottak be Magyarországon legalább egyszer, több mint 90 ezret pedig már kétszer is, és 275 764-en estek már át a fertőzésen, így március elejére a legalább egyszer beoltottak és a fertőzésen kevesebb mint 6 hónapja átesettek száma meghaladhatja az egymilliót. A miniszterelnök szerint március 15-ére minden olyan 60 év feletti magyar állampolgárt beoltanak, aki regisztrált.

A miniszterelnök szerint április elejére 2 millióan lehetnek az oltottak és a fertőzésen átesettek száma. Ezzel már lehet valamit kezdeni - tette hozzá.

Brüsszel

A miniszterelnök várakozásai szeirnt az orosz vakcivával akár már a jövő héten olthatnak, a kínai oltóanyagot viszont még vizsgálják. Orbán szerint jó hír, hogy Szerbiában mindkét vakcinával oltanak és onnan megnyugtató hírek jönnek.

A vakcinák körüli vitákra utaló kérdésre válaszolva a miniszterelnök kijelentette, hogy az emberek életét nem szabad politikára használni, a baloldal itt túlságosan messzire ment.

Az uniós vakcinabeszerzésről a kormányfő úgy vélekedett, hogy a "brüsszeli bürokratáknak" az volt a fontos, hogy minél olcsóbban tudjanak oltóanyagokat szerezni. Nekünk viszont nem a pénz volt a lényeg, ez az élettel szemben másodlagos - fogalmazott a miniszterelnök, aki azt is hozzátette, hogy ha választani kell aközött, hogy kevebb vakcina jöjjön olcsón és lassan, illetve aközött, hogy több vakcina gyorsan és drágán, akkor mi ezt választjuk.

Orbán az újranyitással kapcsolatban azt mondta, hogy bármit el tud képzelni: azt is, hogy lesznek többletjogai a már beoltottaknak és a fertőzésen 6 hónapon belül átesetteknek, és azt is, hogy nem lesz ilyen, ha a többség ezt nem tartja méltányosnak. Egy ilyen intézkedés viszont inkább roncsolja a társadalmat - vélekedett és azt is megjegyezte, hogy "aki nem regisztált az oltásra, azon nem tudnak segíteni".

Igazuk van a vendéglátósoknak

A kormányfő a vendéglátósok és a szállodaiparban dolgozók elégedetlenségét megérti, szerinte igazuk van, a bértámogatások kifizetése lassan haladt, ám ezt a bürokratikus korlátoknak tudta be. Ennek kapcsán megemlítette, hogy a kormány változtatott a bértámogatások megítélésén és az utófinanszírozásról átváltottak előfinanszírozásra, így februárban egy összegben megkapnak mindent, amit eddig kellett volna.

Ennek kapcsán viszont beszélt arról, hogy az újrainduló kis- és középvállalkozásoknak indítanak egy új programot, aminek keretében 10 millió forintos hitelt kaphatnak 0 százalékos kamatra, 10 évre, amit csak három év múlva kell elkezdeni törleszteni. Ez szerinte jelentős költségvetési kiadást hoz majd magával, de szerinte megéri.

További részletek hamarosan