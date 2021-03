Orbán Viktor a szigorításokról: nem volt más választásunk

Nem volt más választásunk, mert tragédia lesz, ha nem lépünk - mondta Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádiónak adott interjújában a szigorításokkal kapcsolatban.

A szakemberek véleményét idézve Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta a Kossuth Rádió reggeli interjújában, hogy ahhoz, hogy később nyithassunk, most zárni kell. A miniszterelnök szerint a nyitásról szóló konzultációt március 15-ig folytatják, majd utána húsvétig kiértékelik és húsvét után jöhet a nyitás - mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor rámutatott: a második hullámnál erősebb a harmadik hullám, a legnehezebb időszakra kell készülni. A ministzerelnök szerint azzal számolnak, hogy a kórházakban ápoltak száma a következő időszakban 15-20 ezerre is felmehet.

A tegnap bejelentett szigorításokkal kapcsolatban elmondta, hogy az élelmiszerboltok, drogériák és patikák mellett a tavaszi kerti munkákhoz kapcsolódó árukat áruló boltok is nyitva maradhatnak. A nőnap miatt pedig a virágüzletek is nyitva maradhatnak még március 8-án, de utána nekik is be kell zárniuk - monta a miniszterlnök. A bölcsődék egyelőre nyitva maradhatnak, de ezen még változtathatnak.

Orbán Viktor elmondta: azok, akiknek be kell zárniuk, adó- és bértámogatást kapnak, de nemcsak bértámogatást kapnak, hanem a katás vállalkozóknak, vállalkozásoknak sem kell katát fizetniük, és nemcsak a zárás két hetére, hanem egész márciusra. Ez a szállodaiparban és a vendéglátósoknál alkalmazott módszer mintájára történik majd - tette hozzá Orbán Viktor.

Orbán Viktor az utazásokkal kapcsolatban elmondta: egyelőre fenntartják a mostani rendet, de szerinte most azzal van a baj, hogy az exotikus helyről hazatérő honfitársaink hurcolnak be mutánsokat. Tanganyika, Maldív-szigetek, Dubaj - ezekről a helyekről hozzák be a veszélyes mutációkat - mondta Orbán Viktor, aki arra szólította fel őket, hogy ezeket a "luxusvakációkat" most halasszák el, mert olyan mutánsokat hozhatnak haza, amik bajba sodorhatnak másokat.

Zavar az oltásoknál, drámai helyzet várható a kórházakban

Az oltásokkal kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, hogy április első hetére elérhetjük a 2,4 millió beoltottat, május elejére a 4,7 milliót, utána pedig majd attól függ, hogy hogyan tudnak még vakcinát szerezni - mondta Orbán Viktor, aki azt is hozzátette, hogy július elejére szeretné, ha a beoltottak száma 8 milló felett lenne.

A vakcinákkal kapcsolatban elmondta: a kínaiak időben szállítanak, az oroszok nagyjából tartják az ütemet, bár nagy a nyomás rajtuk, mert egyre több európai ország szeretne orosz vakcinát, az uniós beszerzések érkezése viszont bizonytalan.

A minszterelnök elismerte, hogy van némi "technikai zavar" az oltások körül, miután sokan tévesen kaptak értesítést az oltásokról, vagy a lakóhelyüktől messzire kellett volna utazniuk. Ezen a miniszterelnök szerint már egy operatív csoport dolgozik.

Az egészségügyet most a kórházakban éri nagyon nagy terhelés. Újabb 6369-cel nőtt a fertőzöttek száma, 6867-en vannak kórházban, 677-en pedig lélegeztetőgépen - sorolta a friss adatokat és azt is hozzátette, hogy a szakemberek előrejelzései alapján a kórházakban ápoltak száma hamarosan 15-20 ezerre is felmehet, és a kórházakban drámai kihívásokra kell készülni.

A miniszterelnök szerint a kormány szakértői már dolgoznak annak a tervnek a részletein, hogy kiket és hogyan vonjanak be. Orbán szerint ezt a problémát emberek kirendelésével, a belső tartalékon kívül kórházak közötti átmozgatásokkal próbálják megoldani, illetve a rezidenseket és a végzős orvostanhallgatókat, de akár a magánegészségügyben dolgozókat is bevonhatják az ellátásba.

