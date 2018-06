Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Orbán: A hazaszeretet szolgálják a sportberuházások

A Tokaji Vízitúra Központ egy olyan program része, amely természetes módon teszi megélhetővé a hazaszeretetet, és azokat az embereket is a nemzeti közösség részévé teszi, akik nem érezték magukat oda tartozónak - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az MTI szerint a sport- és szabadidős létesítmény csütörtöki ünnepélyes átadásán.

A kormányfő szerint a mindennapi hazaszeretet az, amikor hazánk bevon bennünket a saját bűvkörébe, ez pedig az ország megmaradását is szolgálja. Ami úgy véli azért fontos, mert csak azok az országok maradnak talpon, amelyekben jelen van a hazaszeretet.

A kormány célja, hogy 2030-ra Európa egyik legegészségesebben élő nemzete legyen a magyar - mondta a miniszterelnök. De azt panaszolta, hogy ugyan a magyarok tisztelik élsportolóikat, a kontinens egyik legkevesebbet sportoló nemzetei közé tartoznak, a fiataloknak pedig mindössze 36 százaléka sportol rendszeresen.

A sport- és szabadidős tevékenységek a jövő évi büdzsében is kiemelt támogatást kapnak - közölte a miniszterelnök. A feladatok közé sorolta Orbán Viktor, hogy küzdeni kell az egészségtelen élelmiszerek ellen, vissza kell szorítani a dohányzást, erősíteni kell a mindennapos testnevelést, és Erzsébet-táborokat, vándortáborokat kell szervezni a gyerekeknek. Kitért arra is, hogy az idén már nemcsak a Balaton partján, hanem Erdélyben is lesznek Erzsébet-táborok. (A téma érdekessége, hogy az elmúlt napokban nyilvánosságra került egy tervezet, amely a nyári szünidőben kötelező táboroztatást ír elő az iskolásoknak. A szakminiszter szerint még vita folyik a kérdésről.)

"A córeszt maguk mögött hagyva az emberek el tudják küldeni gyermekeiket táborozni, és felépülhetnek a tokajihoz hasonló sportlétesítmények. Van esélyünk arra, hogy Magyarország felálljon a fotelből és sportért rajongó nemzetből sportoló nemzetté váljon" - mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor megjegyezte: a kormány komoly összegeket fordít kerékpárutakra, a természetjárás megerősítésére. Fontosnak nevezte, hogy a vízi és kerékpáros vándortáborokba idén már 7500 diák jelentkezett. A térségi fejlesztésekről szólva elmondta, hogy hamarosan a Tisza-hídon is átvezet Tokajnál a bicikliút.

A fotó forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html