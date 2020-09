Orbán: a kormány 400 ezer fertőzöttel számol

Az egészségügynek a legrosszabb terhelés kétszeresét is ki kell bírnia. A szakemberek szerint egyszerre 200 ezer fertőzött lehet az országban, a kormány ennek kétszeresével számol - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a parlament őszi ülésszakának nyitónapján.

Orbán Viktor a hétfői hosszú újságcikke után a Parlamentben is felvázolta az ország jelenlegi járványügyi és gazdasági helyzetével kapcsolatos elképzeléseit.

Most ősszel "felkészültebbek vagyunk" a koronavírus-járvány elleni védekezésben, mint tavasszal - mondta az MTI szerint a miniszterelnök a napirend előtti felszólalásában. Az első hetek sokkolók voltak, de az ország jól állta a sarat, az első csatát megnyerték, az egészségügyi rendszer képes volt megvédeni az embereket.

Egyszerre 800-an kerülhetnek lélegeztetőgépre

A szakemberek által meghatározott legrosszabb várható koronavírus-fertőzöttségi mutatók kétszeresét is ki kell bírnia a magyar egészségügyi kapacitásnak - mondta Orbán Viktor. Az orvosok, matematikusok szerint legrosszabb esetben egyszerre 200 ezer fertőzött lehet az országban, közülük várhatóan 16 ezernek lehet szüksége kórházi kezelésre és 800-nak lélegeztetőgépre. A kormány a biztonság kedvéért ennek kétszeresével számol - közölte Orbán Viktor. Jelenleg 66 ezer kórházi ágy van, de számuk bővíthető.

Beszámolt arról is, hogy életben van a tavasszal kidolgozott vezénylési terv az egészségügyben, vagyis ha a kijelölt kórházakban elfogy a kapacitás, akkor egy következőt léptetnek be az ellátási körbe, ahová más intézményből irányítanak át dolgozókat.

Megvédték a munkahelyeket és az otthonokat

A kormány gazdasági intézkedéseinek eredményeképpen eddig sikerült megvédeni a magyar emberek munkahelyeit és otthonait, valamint sikerült a vállalatokat is megerősíteni, vagyis újra tudjuk indítani gazdaságot - véli Orbán Viktor.

Most ott tartunk, hogy augusztusban többen dolgoztak, mint januárban és közel egymillió magyar részesülhetett valamilyen munkaerőpiaci vagy képzési támogatásban - mondta a kormányfő, aki szerint nemcsak a munkahelyeket, hanem az otthonokat is biztonságba kell helyezni. Ezért döntöttek arról is, hogy fél évvel, július 1-jéig meghosszabbítják a hiteltörlesztési moratóriumot a gyermeket nevelő családok, a nyugdíjasok, a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak esetében.

A kormányzati programok nem mentőcsomagok, hanem befektetések, amelyek nemcsak a jelennek, hanem a jövőnek is szólnak, ezért indítottak a magyarországi vállalatok számára a munkahelyeket megvédő beruházásösztönző programot 170 milliárd forintból.

Kivásárolják a külföldi kézben lévő magyar cégeket

Orbán Viktor az uniós költségvetési tárgyalásokat is értékelte a beszédében. Azt mondta, nettó 31 milliárd euró uniós támogatás áramlik be a következő hét-tíz évben az országba, ez az összeg jelentős mértékben csökkenti az ország tőkedeficitjét.

Megkockáztatható, hogy 2028-ra közel kerülünk ahhoz a helyzethez, hogy Magyarország az Európai Unióban nettó befizető legyen - jósolta a hvg.hu szerint Orbán. A terve az, hogy kivásárolják a külföldi kézben lévő magyar cégeket.

A német uniós elnökség nem tett ígéretet a Magyarország ellen indult kötelezettségszegési eljárások lezárására, a kancellár Orbán szerint azt mondta, törekedni fognak arra.

A kormányfő a pénzügyi források politikai feltételekhez kötésével összefüggésben azt mondta, Magyarország világossá tette, hogy elkötelezett a jogállamiság mellett. Azonban szerinte - a hvg.hu tudósítása szerint - a politikai vádak összegyűjtése jogállamiság címen, az valójában zsarolás.