Orbán: Budapesten is eltöröljük a kijárási korlátozásokat

"Hajrá Budapest!" - ezzel a címmel osztotta meg azt a videót a miniszterelnök a Facebook-oldalán, melyen bejelentette, hogy Budapesten is elkezdik a kijárási korlátozások feloldását hétfőtől.

Az első csatát a járvánnyal szemben fényesen megnyertük - mondta Orbán Viktor üzenete elején, hivatkozva arra, hogy már a fővárosból és környékéről is egyre kevesebb új megbetegedést jelentenek. "a járványt Budapesten is eltörtük" - magyarázta a miniszterelnök szombaton, és bejelentette, hogy megkezdődhet Budapesten is a március óta érvényben lévő korlátozások feloldása.

Bár lazítás jön, de a kormányfő mindenkit arra kért, hogy továbbra is tartsa be a védekezés szabályait, így figyeljenek az emberek az egymástól lévő biztonságos távolságra. Arra is kérte a budapesti kerületi polgármestereket, és Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy ne vegyék félvállról a kockázatokat, és külön is figyeljenek oda az idősotthonokra.

A héten a budapesti vezetés már kérte a kormányt és a miniszterelnököt, hogy Budapesten is engedjék meg a lazításokat. Karácsony és stábja már elkészítette a Restart Budapest programot is, amely a gazdasági élet újraindítására vonatkozó javaslatok mellett a járványügyi védekezés fontos pontjait is tartalmazta.

Budapesten Orbán Viktor még március 27-én - de március 28-tól - rendelte el a kijárási korlátozásokat: először április 11-ig hirdették ki a szigorításokat, majd ezt folyamatosan meghosszabbították. A kormány utasítása nagyon sok feltételt nem szabott az embereknek, de megtiltotta a gyülekezést, vagy a nagyobb események megtartását, valamint különsávot vezetett be a boltokban a nyugdíjasoknak reggel 9 és dél között. A Karácsony vezette Budapest viszont elrendelte a kötelező maszkviselést a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben is.