Orbán elárulta, miről tárgyal Trumppal

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli, Kossuth Rádiónak adott interjújában egyebek mellett beszélt a washingtoni látogatásáról és a magyar-kínai kapcsolatok építéséről. Utóbbival kapcsolatban úgy vélte, hogy a kínai nyitás előny Magyarországnak, a kormány pedig világtörténelmi vállalkozásba fogott, amikor arra vállalkozott, hogy összeköti Európát és Kínát.

Szabó Zsuzsanna , 2019. május 3. péntek, 08:36 Fotó: MTI Fotó - Mohai Balázs

A magyar kormányfő május 13-án Washingtonban látogat egy munkamegbeszélésre Donald Trump amerikai elnökhöz. Mint azt a Kossuth rádió riportere megjegyezte, 14 éve nem járt magyar miniszterelnök Washingtonban.

Eddigi sajtóértesülések szerint most a napirenden az energiabiztonság, a védelmi együttműködés, a kétoldalú kapcsolatok és a regionális biztonsági kérdések szerepelnek. Ehhez képest a miniszterelnök a migráció kérdését emelte ki, és azt mondta, "pénzről migrációról és gazdaságról lesz szó a tárgyalásokon".

Orbán Viktor szerint a legmagasabb szinten eddig is aktív volt az amerikai-magyar diplomácia, és mivel Magyarország és az USA is tagja a NATO-nak, ezért ő személy szerint ezeken a csúcstalálkozókon mindig beszélt az amerikai elnökkel, úgy, ahogy Brüsszelben is mindig beszél más miniszterelnökökkel.

Orbán a találkozót felvezető válaszában megemlítette, hogy szerinte jelenleg van egy olyan felfogás a világban, hogy a migráció emberi jog és ha el akar valaki menni a hazájából, akkor azt pénzzel is támogatni kell. Orbán szerint ezt Magyarországhoz hasonlóan az USA ezt veszélyesnek tartja. A miniszterelnök szerint Trump együtt kíván működni Magyarországgal az ENSZ migrációösztönző politikájával szembe, így a migráció a találkozó fontos témája lesz, de emellett még pénzről és gazdaságról is szó lesz.

A magyar kormány nem lehet balek

Orbán beszélt a kínai látogatásáról is, amit sikerként értékelt. Emellett kijelentette, hogy ő örül, ha Kína felemelkedik.

Óriási siker, mert egy világtörténelmi vállalkozásba fogtunk, amikor arra vállalkoztunk, összekötjük Kínát és Európát

- vélekedett a miniszterelnök, aki a nyugati államokkal és a magyar ellenzékkel ellentétben egyáltalán nem látja veszélyesnek Kína terjeszkedését - ezt inkább nagy lehetőségnek értékelte.

Szerinte aki Kína gazdasági nyitásában részt vesz, az ennek nyertese lesz, aki pedig kimarad, az lemarad. Orbán szerint alapvető ismerethiányról árulkodik, hogy az ellenzék a nyugati szövetségek elidegenítésével és gyengítésével vádolja a kormányt, és tiltakozik a keleti együttműködések ellen. Szerinte ezek a kritikusok álomban, vagy delíriumban élnek, hiszen a Nyugathoz akarunk éppenséggel a pénzcsinálásban felzárkózni.

A magyar kormány nem lehet balek,

a magyar export növekedése nem összekeverendő az elvekkel.

Orbán szerint hosszabb távon a magyar nemzet érdekét az szolgálja, ha a déli irányból, Kínából érkező árukat Európába és máshová is Magyarországon keresztül szállítják majd, mert "mi ebből pénzt csinálunk" - indokolta a Budapest-Belgrád vasútvonal szükségességét.

Szög a bevándorláspárti politikusok koporsójában

Salvinit Európa legfontosabb emberének tartja Orbán, amiről most azt mondta, "ez nem udvariasság, több annál". Európában azt látja, sokan tiszteletlen, erős, durva kifejezéseket használnak más vezetőkre, ezt Orbán sértőnek tartja; utalt arra, hogy a bajor CSU nem nézte jó szemmel, hogy Orbán Salvinivel parolázott - írja a hvg.hu.

Az európai politika rossz irányba tart, e mögött a frusztráció van. Nem véletlenül járnak ebben élen a németek - magyarázta a miniszterelnök a rádióinterjúban. Szerinte korábban a németek kimértek voltak, mára ezt maguk mögött hagyták, és erkölcstelenek lettek. Ezt követően hosszan magyarázta, miért a legfontosabb ember Salvini a kontinensen.

Szöget vert a bevándorláspártiak koporsójába, bebizonyította, hogy ezek a politikusok hazudnak.

Azért is méltatta Salvinit, mert új nyelvet beszél szerinte, nem "brüsszeliül" mondja, amit mond. Azt is elárulta, hogy panaszkodott is Salvininek. Mindenféle marhaságra van pénz, de szerinte a határkerítésre nincs - fogalmazott a miniszterelnök.

A magyar kormányfő úgy vélte, hogy nem az európai pártok a fontosak, hanem az, hogy ki az Európai Bizottság elnöke, ki az Európai Tanács elnöke. Másodlagosnak tartom, melyik pártcsaládhoz tartozom - tette hozzá.

Elmondása szerint Orbán azért szorgalmazza, hogy a belügyminiszterek tanácsához kerüljön a menekültügy, mert ők a politika helyett a valósággal foglalkoznak.

Brüsszel nem tudja, mi az a migráns. Nem láttak még ilyet.

Orbán ezúttal is elismételte: a menekülteket nem szétosztani kell, hanem hazavinni. "Elnézést, hogy ilyen keresetlenül beszélek, de a magyarok fontos választás előtt állnak."

Macron korábban azt mondta, kizárná a magyarokat is a schengeni övezetből, erre Orbán azt mondta, ehhez meg kellene változtatni az alapvető szabályokat. "Üzenem, nem fog menni."