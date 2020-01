Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Orbán: Február 1-től ingyenes a meddőségi kezelés

Február 1-től ingyenes a meddőségi kezelés a kormány döntése szerint - mondta a Kormányinfón Orbán Viktor.

Nem klasszikus államosítás, ami a meddőségi centrumokkal történt, mert nem elvettük a cégeket, hanem megvásároltuk - válaszolta újságírói kérdésre Orbán Viktor a csütörtöki Kormányinfón. A magáncégek piacról való kivonására részben bioetikai okból - az egész folyamatra teljes rálátást akar a kormány - részben azért került sor, mert ingyenessé akarják tenni a programot - hangsúlyozta a miniszterelnök.

A meddőség kezelése a jövőben nem piaci alapon fog történni, hanem ingyenesen. A kezelések ingyenessé válásának határideje - az ezzel kapcsolatos zavar miatt - február 1. - tette hozzá Orbán Viktor.

Mire gondolhatott "zavar" alatt Orbán Viktor?

December közepén jelentett be Novák Katalin, családügyi államtitkár, hogy január elsejétől ingyenessé válnak a meddőségkezelésben használt, jelenleg is finanszírozott gyógyszerek és meddőségi beavatkozások. Január 3-án viszont az ATV arról számolt be, hogy ugyan a kormány azt ígérte, hogy 2020. január elsejétől ingyenessé teszik a lombikprogramnál alkalmazott gyógyszereket és beavatkozásokat, az érintettek egyelőre mégis csak a tavalyi támogatás szerint tudták felíratni és megvásárolni a gyógyszereket.

Egy ilyen hormonkezelés 100-150 ezer forintos költséget jelent. A tévé több meddőségi centrumot is megkeresett, de mindenhol azt mondták: még nem kaptak tájékoztatást arról, mely hormon-készítmények támogatása változik, és hogy a gyógyszereket milyen támogatással kell felírniuk.

Az Emmi még aznap kiadott egy közleményt, melyben azt írták, hogy amint az a Magyar Közlönyben megjelent, július 1-től lesznek ingyenesek a meddőségkezelésben használt gyógyszerek és a teljes körű meddőségi kivizsgálás a nők és a férfiak esetében is.