Orbán: kezdődik a tömeges célzott tesztelés

A héten indul a célzott tömeges tesztelés Magyarországon, kétezer egyetemi hallgatót vonnak be a lebonyolításba - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök.

Küzdünk azért, hogy az iskolákat és az óvodákat ne kelljen bezárni - mondta el Orbán Viktor miniszterelnök a hétfői járványügyi egyeztetése után. A hét legnagyobb feladatának nevezte, hogy a pedagógusokat és a szociális intézmények dolgozóit letesztelik a Covid-19 fertőzésre.

"Ez tömeges lesz, 47 ezer fő dolgozik a szociális ellátásban, 191 ezer fő az oktatásban" - ismertette a részleteket a célzott vizsgálat kapcsán.

A tesztelésen a részvétel ugyan önkéntes, de az operatív törzs arra számít, hogy sokan jelentkeznek majd, ezért kétezer egyetemi hallgatót vonnak be a lebonyolításba (akiket kötelezően vezényelnek).

Orbán Viktor arról beszélt, hogy az oktatásban egyelőre állják a sarat és ez remélhetőleg így is marad. Eközben a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint nagyon nagy a nyomás a tanárokon, oktatókon. "Most már az a helyzet, hogy olyan sokan estek ki a munkából, hogy másképpen az iskolák nem is tudják megoldani, mert már nincs, akit beküldjenek helyettesíteni. Valójában az volna a fontos, ha mindenhol bezárnának, és rendes, átfogó tesztelésekre kerülne sor, utána pedig intézkedésekre" - mondta el az ATV híradójában Nagy Erzsébet, a szervezet választmányi tagja.