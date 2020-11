Orbán: ma éjféltől rendkívüli jogrendet vezet be a kormány

Mivel a járvány terjedése gyorsul, újabb lépések megtétele vált szükségessé. A gyors és időben meghozott intézkedések érdekében ezért a magyar kormány úgy döntött, hogy ma éjféltől ismét bevezetik a rendkívüli jogrendet - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalára feltöltött videójában.

A járvány terjedése felgyorsult, Ausztriában már másfélszer annyi az egymillió főre jutó fertőzött, mint Magyarországon, nyugatabbra meg még ennél is rosszabb a helyzet - mondta Orbán Viktor a Facebookon közzé tett videójában.

A miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország általában 5-7 nap késéssel követi Ausztriát. Ha ez így lesz, akkor az azt jelenti, hogy december közepére a kórházaink elérik a teljesítőképességük határát - mondta miniszterelnök, aki azt is hozzátette, hogy a járvány, csak úgy, mint tavasszal, most is az idősebbek életét veszélyezteti leginkább.

Orbán Viktor szerint eljött az ideje az újabb lépéseknek, amelyekkel megvédhetjük a kórházak működőképességét és az időseket is.

A politikai vitákat félre kell tenni, gyors cselekvésre és időben meghozott intézkedésekre lesz szükség - mondta a miniszterelnök, aki azt is hozzátette:

ezért a kormány úgy döntött, hogy ma éjféltől ismét bevezetjük a rendkívüli jogrendet, és arra kéri az Országgyűlést, hogy ezt a rendkívüli jogrendet 90 nappal hosszabbítsa meg.

A mai kormányülés további döntéseit ismertetve elmondta:

rendezvényeken, sportrendezvényeken, mozikban, színházakban csak minden 3. széken lehet ülni és a maszk használata kivétel nélkül kötelező. A hatóságok minden rendezvényt ellenőriznek, ha kell pénzbírságot szabnak ki, azokat a helyeket pedig, ahol nem tartják be a szabályokat, azonnal be fogják zárni.

Az operatív törzs jelentése szerint a szabályok betartását a szórakozóhelyeken lehetetlen kikényszeríteni, ezért a szórakozóhelyeket bezárják.

Éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozást léptetnek életbe, vagyis éjfélig mindenkinek haza kell érnie.

A tömegközlekedési eszközökön a zsúfoltság mérséklése érdekében a reggeli és déli csúcsforgalomban járatsűrítést rendeltek el.

A parkolást ingyenessé tették.

A miniszterelnök továbbá elmondta: az orvosok bérét megemelik. Orbán hangsúlyozta, a védekezési eszközök rendelkezésre állnak, kórházi ágyak tekintetében Európában a 3., lélegeztetőgépek tekintetében pedig világelsők vagyunk. "Orvosaink és ápolóink továbbra is világszínvonalon végzik a munkájukat, mindent megtesznek, hogy meggyógyíthassák a betegeket" - emelte ki a miniszterelnök.

Orbán ugyanakkor azt is hozzátette, hogy "ez sok, szinte ember feletti, de mégsem elég. A végső megoldás ugyanis a vakcina". A minszterelnök szerint addig kell kitartani, amíg a vakcina meg nem érkezik. Erre időpontot most nem mondott, de megjegyezte, hogy ezügyben tárgyalnak az EU-val, Kínával, Oroszországgal és Izraellel is.