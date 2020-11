Orbán: már 99,9 százalék, hogy bírni fogja az ellátórendszer

De hamvában holt minden ha nincs meg a kellő társadalmi támogatottság. Az ellátórendszerben dolgozók hősiesen, erő felett telesítenek, de baj van, fel kell készülni, hogy katonákat rendőrök kellet járőrözve látnak ország szerte.

Orbán Viktor miniszterelnök a TV2-nek adott interjúban megismételte, hogy az osztrák mintát igyekszik követni a kormányzat. Az idősek bajban vannak, a kezeléshez szükséges gyógyszerekből újabb szállítmányokat rendelet a kormányzat, mondta Orbán. Elmondása szerint intézkedés nélkül 50 százalékra esett volna vissza annak a valószínűsége, hogy az egészségügy elbírja a koronavírus által jelentett nyomást.

Azzal, hogy hatályba lép a kijárási tilalom és a sokkal szigorúbb maszkviselés, minden adott, hogy az ellátórendszer bírja növekvő nyomást.

Ha meglesz a vakcina, akkor le lehet teríteni a vírust, érkeznek szállítmányok, amelyek könnyítik a felépülést, ha nem is lehet még vakcinával számolni.

Orbán elmondása szerint a nyugati egészségügyi ellátáshoz képest kevesebb, de így is sok dolgozó kapja el a koronavírust.

A miniszterelnök ugyancsak megismételte, hogy nem akarja a kormányzat bezárni az iskolákat, meg kell tartani a lehetőséget, hogy mindenki tudjon dolgozni.

Rosszallotta, hogy az utolsó estén, amikor még lehetőség volt, sokan elmentek társaságba szórakozni. Orbán szerint most a bezártság ellen tiltakozókat is meg kell győzni, hogy legalább egy hónapra tartsák be a szabályokat.

Az ezek betartatására induló járőrcsoportokban vegyesen fognak részt venni rendőrök és katonák. De ez nem hadiállapot, nem szükséghelyzet, hanem veszélyhelyzet, amikor a katona támaszt adhat, de fellépni egy állampolgárral szemben a rendőrnek van meg a szükséges felhatalmazása.

Nincs még olyan vakcina, ami a négy szükséges próbát megugrotta volna, olyan ami az első hármat, viszont igen. A kormányzat célja, hogy az uniós, orosz, és kínai vakcina is elérhető legyen, amint ezek piacra kerülnek.

Az EU-nak tavaszra áll majd rendelkezésre az a több százmillió adagnyi vakcina, amiket megrendelt. Áprilisban várható ennek megfelelően a megkönnyebbülés.

Még kell két hét arra, hogy érvényesítsék a korlátozásokat, ennyi idővel kell számolni ameddig megjönnek az eredmények.

Arra, hogy karácsonykor lesz-e majd lehetőség közös programot szervezni Orbán szerint egyelőre nincs biztos válasz.