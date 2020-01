Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Orbán másik pártba ülne át

Nem kizárt, hogy átül egy másik képviselőcsoportba, az Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) képviselőcsoportjába üljön át, ahol valamilyen vezető pozíciót is betölthetne.

A Politico meg nem nevezett kormánypárti képviselőkre hivatkozva azt írja, hogy a kormányfő kiléptetheti a pártot az Európai Néppártból, hogy az Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) képviselőcsoportjába üljön át, ahol valamilyen vezető pozíciót is betölthetne.

Elkészült a néppárti bölcsek jelentése a Fideszről, ami már a pártelnök, Donald Tusk előtt van. G. Fodor Gábor, a 888.hu portál főszerkesztője, valamint a kormányközeli Századvég Alapítvány elnöke a HírTV-nek azt nyilatkozta, hogy a Fidesz nem lesz tagja az Európai Néppártnak - ellenben a KDNP-vel -, később pedig a Politico is arról számolt be, hogy Orbán Viktor miniszterelnök fontolgatja a kilépést - utóbbiról a hvg.hu számolt be először.

Az ECR 2009-ben alakult meg, többek között a brit Konzervatív Párt, a lengyel Jog és Igazságosság és a Magyar Demokrata Fórum is csatlakozott hozzá. Donald Tusk EPP-elnök azt nyilatkozta, hogy mindentől függetlenül sokat fog beszélgetni Orbán Viktorral, mert szeretné hinni, hogy elég okot lehet találni a közös munka folytatására. Hangsúlyozta azt is, Orbán a migrációs válságot csak ürügyként használta, hogy megváltoztassa a gondolkodást a politikáról, a demokráciáról, a toleranciáról, a vallásról.