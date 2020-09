Orbán megszólalt - szerdán újabb járványintézkedésekről döntenek

Erős reggel volt - mondta a miniszterelnök a Facebookra feltöltött videójában, amelyen az Operatív Törzs szombat reggeli üléséről távozva beszélt és amelyen az egészségügyi védekezést tekintették át.

A miniszterelnök szerint az egészségügy fölkészült a következő hullám kezelésére. Több mint 10 ezer szabad kórházi ágy van, ha romlana a helyzet, a lélegeztetőkészülékek rendben vannak, a kórházi kapacitások szinte korlátlanul állnak rendelkezésre - mondta Orbán Viktor, aki azt is hozzátette: ellátatlanul egyetlen magyar ember sem marad, ha elkapja a koronavírust.

A kormányfő elmondása alapján a szerdai kormányülésre készítettek elő jó néhány döntést. Mint mondta, szeretnék elérni, hogy azt a kevés szabályt, amelyeket a maszkviselésre, a boltok, a közlekedési eszközök használatára kidolgoztak, azt ki is tudják kényszeríteni, érvényesíteni tudják.

Tisztelettel kérjük az embereket, hogy tartsák be ezeket a szabályokat, de ha nem tartják be, most már szankciókat is kell hozzá kötni.