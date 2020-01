Orbán: most dől el, hogy működik-e még a magyar gazdasági modell

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön, a tavalyi után a második alkalommal vette át a kormányinfó levezénylését Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől. Ahol amellett, hogy beszámolt a kormányülésről. Utóbbin döntöttek a migrációs nyomás miatt a határvédelem megerősítéséről, valamint az iraki magyar katonai jelenlétről, a gazdaság helyzetének javításáról, illetve a kórházi adósság elleni harcról is.

"Államközi megállapodásnak tekintjük az iraki magyar honvédségi jelenlétet" - ezzel a magyarázattal kezdte a heti kormányülésről, kifejtve, hogy bár felmerült a közel-keleti országban állomásozó katonák kimentése, de erre addig nem kerül sor, amíg Irak nem mondja fel az erről szóló egyezményt. Ha ez megtörténik, akkor a Honvédség kész a katonák hazahozatalára.

A kérdés azért merült fel, mert a múlt héten az Egyesült Államok egy dróntámadással megölte Kászim Szulejmáni iráni kémfőnöket. A perzsa ország tavaly már megtorló lépéseket intézett amerikai katonai támaszpontok ellen Irakban, így a biztonsági helyzet egyelőre bizonytalan.

Még mindig téma a migráció

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy áttekintették Törökország bevándorlási hivatalának jelentését a 2019-es évről, mely szerint csak tavaly 450 ezer ember lépett be az államuk területére. "A kérdés azért is fontos, mert itthon már átlagosan 100 embert fognak el naponta. A kormány ezért több lépésről is döntött: megerősítik a szerb-magyar határon a rendőri, határvédelmi jelenlétet, valamint egy kontingenst küldenek Észak-Macedóniába, ahol nő a migrációs nyomás a kormány szerint.

Még le kell hagynunk a cseheket

A rendszerváltás óta először a magyar foglalkoztatás meghaladta 4,5 millió főt, 70 százalékos arányt jelent. "Harminc éve nem volt ilyen állapot Magyarországon" - fogalmazott Orbán.

"Én addig nem vagyok elégedett, amíg nem mi vagyunk az elsők. Márpedig a cseheknél egyelőre nagyobb a foglalkoztatás" - mondta a miniszterelnök, amelyik második kormányzása elején ígérte meg, hogy egymillió munkahelyet teremtenek. Jelezte is Varga Mihály pénzügyminiszternek - aki ezt továbbította is a minisztériumban -, hogy felül kell mutatni Csehországot a foglalkoztatás terén.

A kormányfő emellett arról is beszélt, hogy örül a bérnövekedésnek, annak pedig különösen, hogy szerinte a legnagyobb arányban a legkisebb keresetűek fizetése nőtt. "Az arányszámok nem tekinthetők sikernek, csak a nulla fő az, ha szegénységről van szó" - mondta Orbán, aki szerint a szegénység és a nélkülözők számának visszaszorításában ezek már eredmények. Mint közölte, szerinte utóbbi csoport harmadával csökkent az elmúlt évtizedben, ezt pedig már a brüsszeli uniós statisztikák is visszajelzik.

"Az új magyar munkahelyek 38 százalékát ázsiai cégek teremtették Magyarországon 2019-ben" - jelentette ki a miniszterelnök, méltatva a keleti nyitás stratégiáját.

Néznünk kell Európára

"A magyar modell eddig úgy volt sikeres, hogy sikeres volt az eurózóna" - kezdte a miniszterelnök az idei gazdaságvédelmi akciótervről, amely jelenleg megalkotás alatt van, így részleteket még nem árult el. Orbán idézte Varga Mihályt, aki szerint az idén az eurózóna növekedése megáll 2020-ban, most dől el, hogy tud-e tartani 2 százalékos növekedést a magyar gazdaság a nyugat nélkül is. Ez az a kérdés, amire egyelőre senki sem tudja a választ.

A magyar egészségügy legnagyobb problémájának a szakdolgozók és az ápolók elvándorlását nevezte. A kormány terve az, hogy 30 százalékkal emelik a fizetéseket.

"Arra kértük a minisztert, hogy a legtöbb fejlesztési forrást a várók, a kórtermek felújítására fordítsák" - mondta Orbán Viktor, aki hozzátette, hogy azt a határozatot hozták, hogy minden három évnél idősebb helyiséget újítsanak fel.

A kórházadósságokról szólva arról beszélt, hogy az Állami Számvevőszék 2019-es jelentése súlyos problémákra világított rá. "A kórházi adósságfelhalmozása nem egy elnézhető hiba" - magyarázta a miniszterelnök, aki szerint aggasztó, hogy a kórházak eladósodnak. "2020-ban egyetlen intézmény sem halmozhat fel semmilyen adósságot. Ehhez felajánlottuk a miniszternek, hogy minden eszközt megkap ennek felszámolására" - fejtette ki.

Magyarország klímabajnok

A miniszterelnök ezek után azt mondta, a kormány a szerdai ülésén elfogadta a jelenlegi Nemzeti Energiastratégiát felváltó új stratégiai dokumentumot, amely 2030-ig határozza meg Magyarország energia és klímapolitikai prioritásait 2040-es kitekintéssel. A Nemzeti Energia és Klímaterv szerint hazánk ugyan 2050-re klímasemleges lehet, de ez 50 ezer milliárd forintba kerülhet, aminek előteremtése egyelőre kérdéses, ráadásul a forrásnak úgy kell rendelkezésre állnia, hogy a gazdasági növekedést ne legyen veszélyben.

"A világon közel kétszáz országból csak 21-ben sikerült úgy növekedni, hogy a CO2-kibocsátás csökkentése mellett tudott bővülni a gazdaság. Magyarország közöttük van, így hazánk klímabajnok" - jelentette ki a miniszterelnök, aki szerint ez nem sikerült például Németországnak, Ausztriának, Hollandiának, aminek kimondását jóleső érzésnek nevezett.

A kormány konkrét stratégiai céljairól keveset beszélt, de azt elmondta, hogy tervben van döntés arról, hogy a jövőben csak elektromos buszokat lehessen forgalomba állítani. Emellett döntés várható arról is, hogy minden illegális szemétlerakóhelyet fel kell számolni az országban, arról, hogy mentesíteni kell a folyókat a műanyag PET-palackoktól. Valamint februárban már arra is lesz a kormánynak terve, hogy betiltsák a műanyag csomagolóanyagokat.