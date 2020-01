Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Orbán: Moszkva még nem használt fel atomerőművet politikai támadásra

Magyarország stratégiai terve, hogy újabb forrásokból vásárolhasson földgázt, így Romániából és Horvátországból is. De a legkiemelkedőbb projekt továbbra is Paks II. - mondta el Orbán Viktor csütörtöki kormányinfóján a kormány energetikai stratégiáról.

"Az szerintem egy jó kép, hogy a török elnök, a bolgár és a szerb miniszterelnök közösen adta át a Török Áramlat gázvezetéket. Ez nekünk magyaroknak jó" - mondta el Orbán egy a magyar engergiafüggetlenségről szóló kérdés kapcsán. Szerinte az, hogy már a szerb határig ér a gázvezeték, azt jelenti, hogy újabb forrásból vásárolhatunk orosz földgázt.

Ugyanakkor arról beszélt, hogy a magyar szempontból legfontosabb beruházás a paksi atomerőmű bővítése, ugyanis ez erős függetlenséget adna. "Olyanra még nem volt példa, hogy Moszkva politikai célokra, támadásokra felhasznált volna egy atomerőművvet" - érvelt azok ellen a kritikák ellen, amelyek szerint ez csak növeli az ország kiszolgáltatottságát Oroszország felé.

A magyar nemzeti érdek, hogy Románia felől is jöjjön földgáz Magyarországra. "Ez egy amerikai román-vita, amelyre nekünk nincs ráhatásunk, de reméljük, hogy ez minél hamarabb rendeződik" - magyarázta a miniszterelnök.

"Az is fontos lenne, hogy a horvátországi lng-terminálból ne csak vásárolhassunk gázt, hanem magában a létesítményben részesedést szerezhessünk" - jelentette ki, hozzátéve, hogy a krk-szigeti terminálról jelenleg is zajlanak az egyeztetések. Ha ez megépülne, akkor a román forrás mellett ez is nagyban javítaná a magyar energetika diverzifikálását.