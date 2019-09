Orbán nagyon nem örült, amikor saját vendége kérdőre vonta

A jogállamiság betartásához kell kötni a finanszírozást - mondta a magyar kormányfővel folytatott megbeszélés után Antti Rinne finn miniszterelnök. Orbán szerint ezek még csak politikai szlogenek. A jogállamiság Magyarországon nem jogi, hanem becsületbeli kérdés - jelentette ki. A miniszterelnök a közös sajtótájékoztatón bejelentette, Várhelyi Olivért jelöli uniós biztosnak Trócsányi László helyett.

Az EU soros elnökségét betöltő Finnország kormányfőjével tartott sajtótájékoztatón, hétfőn késő este jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy valóban Várhelyi Olivér nagykövetet, a brüsszeli magyar állandó képviselet vezetőjét jelöli uniós biztosnak. A Reuters kérdésére válaszolva elmondta a részleteket is: Ursula von der Leyen bizottsági elnök délután, Trócsányi László második bizottsági elmeszelése után kérte Orbánt, jelöljön más biztost - írja a hvg.hu.

A sajtótájékoztató másik fontos témája az volt, mikor a finn miniszterelnök, Antti Rinne az udvariassági körök után arról beszélt, a találkozón elmondta Orbánnak, hogy az uniós finanszírozást a jogállamiság elvéhez kell kötni.

Orbán ezt magától nem hozta szóba, kérdésre válaszolva viszont arról beszélt, a Bizottság ma sem folyósítja a támogatást akkor, ha egy ország nem jól gazdálkodik a pénzzel. Ez egy működő mechanizumus, eszerint élünk mi is - mondta Orbán, hozzátéve, hogy a jelek szerint emellé egy másikat is létre akarnak hozni. Ha új szabályokat akar valaki, azt kellő kimunkáltsággal nyújtsa be - tette hozzá. Nem vagyok ellene, hogy újra feltaláljuk a kereket, de ez a felvetés most egy politikai szlogen csupán, nem leírt javaslat, a jogi és ténykérdésekre nem válaszol.

"Amikor kérdőre vonnak bennünket vagy megkérdőjelezik a magyar jogállamiságot, akkor belelépnek a becsületünkbe, és javaslom, ezt jól fontolják meg" - mondta a kormányfő, hangsúlyozva: a nemzetközi kapcsolatok nem arra épülnek, hogy egyik ország sértegetheti a másikat, hanem a kölcsönös tiszteletre.

"Nem javaslom, hogy odajussunk Európában, hogy egyik miniszterelnök vagy bármely tisztségviselője az uniónak egy másik országba ellátogat, hogy megmossa a fejét jogállamiságügyben, mert akkor sok minden lesz, de európai egység nem" - idézi az MTI Orbán Viktort.

Kiemelte: Közép-Európában a demokrácia, a sajtószabadság, az alkotmányosság nem egy politikai játék, hanem becsületbeli ügy, "komolyan vesszük, és szeretnénk, ha más is komolyan venné, és nem használná politikai fegyverként Magyarország ellen". De persze ha kell, küzdeni fogunk, mert az ember küzd a becsületéért - mondta.

A jogállamiság és az uniós támogatások összekapcsolásának ügyében szintén kérdésre a miniszterelnök közölte: ma is létezik egy mechanizmus az EU büdzséjében, mely szerint ha egy ország, úgy tűnik, nem tud jól gazdálkodni a rá bízott pénzzel, akkor a bizottság nem folyósítja a támogatást.

Most ezen kívül, a finn miniszterelnök is erről beszélt, létre akarnak hozni egy másik mechanizmust is - közölte, hangsúlyozva, hogy ebben az esetben egy kiérlelt javaslatra van szükség, amely választ ad a legfontosabb jogi kérdésekre. Egyelőre azonban ilyet nem lát - folytatta -, ma inkább politikai szlogenről van csak szó, nem pedig egy leírt javaslatról. Magyarország ezt nem tartja szükségesnek, de minden kiérlelt javaslatot megfontol - tudatta, ezért az erről szóló megbeszélések folytatására kérte finn kollégáját.