Orbán: nem tudom, ilyen körülmények között szabad-e engem meghívni

Nyílt levélben válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök Mikulás Dzurindának, Szlovákia korábbi miniszterelnökének, a Wilfried Martens Európai Tanulmányok Központja elnökének a Népszavában nyilvánosságra hozott írására vasárnap. Az egykori szlovák miniszterelnök több ponton is óva intette Orbánt.

"Viktor, tudom, aggódsz amiatt, hogy a politikai családunk - az Európai Néppárt (EPP) - nem karolja fel maradéktalanul a hagyományos, keresztény értékeit. Bár én nem osztom ezt a felfogást, elfogadom, hogy te így érzel. Én is aggódom amiatt, hogy mennyire megosztóvá vált a pénzügyi zavarok, a váratlan migráció, a terrorizmus és a klímaváltozás kihívásaira való közös európai válaszok meghatározása és valóra váltása. De, Viktor, te alábecsülöd a vitát, ami jelenleg folyik az EPP-ben ezekről az alapvető kérdésekről" - írta Dzurinda nyílt levelében.

A volt szlovák kormányfő arról is írt, hogy a Wilfried Martens Központban, az "EPP politikai agytrösztjében", 2016 óta egy más típusú Európát ajánló kezdeményezést szorgalmaznak, céljuk egy erős, globális Európa, amely nem a mélyebb integráció minduntalan hangoztatásán, hanem inkább a szubszidiaritás elvén alapul, amely "a katolikus szociális doktrína egyik alapvető politikai, jogi és társadalmi elve". Ez az "Új európaiság" a decentralizáció és a verseny ösztönzésére, és nem a centralizációra és harmonizálásra épít - tette hozzá.

"Kifejezetten elítélendőek a demokraták arra irányuló kísérletei, hogy az EU intézményeit a liberális értékeknek a konzervatívabb tagállamokra való rákényszerítésére használják fel, mivel ez károsan hat az egységes Európa létrehozására" - idézett kezdeményezésükből Mikulás Dzurinda.

A volt szlovák kormányfő kitért Orbán Viktor tervezett római látogatására is, melynek apropója "egy konferencia, ahol Salvini úrral együtt mondasz beszédet. A mind a kettőtök iránti kellő tisztelettel feltételezem, hogy nem tudtok majd működőképes válaszokat adni korunk döntő fontosságú problémáira. A nemzeti konzervativizmus jelszavai nem lesznek a segítségedre abban, hogy megoldásokat találj olyan kérdésekre, mint a migráció és az éghajlatváltozás" - írta Dzurinda, aki ehelyett azt javasolta Orbán Viktornak, hogy április 2-án vegyen részt Athénban egy, a migrációról szóló magas szintű konferencián.

A nyelvtörvény, a legnagyobb növekedés és a korrupciós botrány embere

Mikulás Dzurinda 1998. október 30-ától 2006. július 4-éig Szlovákia miniszterelnöke, majd 2010-től 2012-ig külügyminisztere volt.



Dzurinda a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió (Slovenská demokratická a kres»anská únia, SDKÚ) alapítója és elnöke. Az SDKÚ 2006-ban egyesült a Demokrata Párttal (DS), ezután is ő maradt a pártvezető. Majd 2012-ben, amikor kirobbant a Gorilla nevű korrupciós és titkosszolgálati botrány Szlovákiában, neve kompromittálódott, ezért lemondott.



Már 2010-ben is azzal vádolta a szociáldemokrata-szélsőjobboldali koalíciót vezető Robert Fico - azóta lemondott - szlovák miniszterelnök, hogy az SDKÚ-DS a kormányzása idején visszaélt a privatizációval és svájci bankokon, illetve fiktív cégeken keresztül hatalmas pénzeket mosott tisztára.



Magyar szempontból a legérdekesebb, hogy a második kormányzó kabinetben töltött évei alatt fogadták a kifejezetten a felvidéki magyarság miatt hozott kettős állampolgársági törvényt, amely miatt többször is egyeztetett a magyar külüggyel.



"Ha valaki úgy gondolja, hogy kapcsolataink megoldása Budapesttel egy-két évet, vagy egy örökkévalóságot igényel, akkor kellemetlen kötelességem, hogy elvegyem tőle ezt az illúziót" - jelentette ki a miniszter. Véleménye szerint a kapcsolatok megoldásához nemcsak a történelmet kell ismerni, hanem tisztában kell lenni a magyarok "nemzeti lélektanával" is.



A nyelvtörvény kapcsán azt mondta Orbán Viktor kormányára és Martonyi János külügyminiszterre, hogy nem tapasztalta, hogy magyar partnere őszintén meg akarná oldani a kettős állampolgárság problémáját. "Valami teljesen mást láttam. Azt az illúziót, hogy mivel alkotmányos többségük van, és mindent megtehetnek, mindent megúsznak, akkor miért kellene nekik reagálni a szlovákok valamiféle követeléseire" - magyarázta akkor 2012-ben Zurinda.