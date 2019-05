Orbán szembe megy saját hívei akaratával is?

Nagyot ugrott azok aránya, akik szerint helyes volt a Fidesz EPP-tagságának felfüggesztése. Bár a fideszesek körében gondolják a legtöbben ennek az ellenkezőjét, az EPP-tagsághoz még a kormánypárt híveinek többsége is ragaszkodna; ez nemcsak a párt, de hazánk érdeke is lenne - derül ki a Publicus Intézet legfrissebb kutatásából. Emellett érdekesség, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozást is egyre többen támogatják, még a kormánypártiak körében is.

Szabó Zsuzsanna , 2019. május 8. szerda, 13:34 Fotó: kormany.hu / Szecsődi Balázs - Miniszterelnöki Sajtóiroda

A választók 71 százaléka ugyanarra a pártra szavaz az EP választásokon, mint amire a hazai általános választásokon is, ötödük (22 százalék) tervezi, hogy más pártra adja le a voksát. Leginkább a Fidesz és az MSZP támogatói lojálisak saját pártjukhoz (92 és 80 százalék), míg legkevésbé a Jobbik-szavazók (50 százalék) - derül ki a Publicus Intézet a Népszava megbízásából április 17-23 között, 1010 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvélemény-kutatásából.

Nem ismerik az emberek az EP-választási elképzeléseket

A megkérdezettek kétharmada (68 százalék) a pártok programja alapján választ, ám a képet árnyalja, hogy az EP-választási elképzeléseket az emberek fele (56 százalék) nagyjából, harmada (32 százalék) pedig sehogy sem ismeri.

A megkérdezettek negyede (26 százalék) szerint a két idei választás közül a május végi EP-választás a fontosabb, míg kicsivel többen (29 százalék) említették, hogy az önkormányzati. A válaszadók több mint harmada (35 százalék) szerint pedig mindkettő egyformán fontos. Az EP-választás leginkább a Fidesz és a Jobbik szavazók számára fontos (35 és 30 százalék), míg legkevésbé az MSZP szavazók számára (10 százalék). Ám a szocialista szimpatizánsok kétharmada (66 százalék) szerint mindkettő egyformán fontos. Ugyanakkor a felmérésből kiderül, hogy minden ellenzéki párt szavazói és a bizonytalanok körében is többen vélik úgy, hogy az október 13-i önkormányzati választások fontosak.

Az Európai Ügyészséget egyre többen szeretnék

A Publicus rákérdezett arra is, hogy mit gondolnak az emberek az Európai Ügyészséghez (EPPO) való csatlakozásról. Az adatok azt mutatták, hogy a csatlakozást favorizálók tábora nő: 10 megkérdezettből ugyanis nyolcan (81 százalék) úgy gondolják, hogy hazánknak csatlakoznia kellene az Európai Ügyészséghez. Ez a múlt hónapban mérthez képest három százalékpontos növekedést jelent.

Az már csak hab a tortán, hogy míg a kormány elutasítja az EPPO-hoz való csatlakozást, a Fidesz táborában egy hónap alatt 9 százalékponttal 71 százalékra emelkedett a csatlakozáspártiak aránya - bár még mindig ezzel együtt is elmondható, hogy a Fidesz-szavazók körében a legkisebb a támogatottsága az elképzelésnek - jegyzi meg a Publicus. Az ellenzéki pártok szavazói körében 94 százalékos az EU ügyészséghez való csatlakozás támogatottsága.

A támogatottság töretlen

Policy Solutions Magyarország uniós csatlakozásának 15. évfordulójára kiadott közvélemény-kutatása - amely 2019. március 8-19. között felvett adatokon alapult - hasonló eredményre jutott. Eszerint a megkérdezettek 76 százaléka gondolta úgy, hogy Magyarországnak csatlakoznia kellene az Európai Ügyészséghez. A pártbontásból pedig az derült ki, hogy a fideszesek kétharmada támogatná az EPPO-hoz való csatlakozást.

Szigorúbb ellenőrzést az uniós pénzeknek!

A megkérdezettek nagy többsége (80 százalék) támogatná azt is, hogy az EU-s pénzek hazánkba érkezését az EU bizonyos jogállami normáknak való megfeleléshez kösse. Emellett - vélhetően nem meglepő módon - az MSZP és a Jobbik szavazók állnak (96 százalék), a közvélemény-kutatás szerint azonban a Fidesz szavazók körében is kétharmados (68 százalék) az elképzelés támogatottsága.

Mi legyen a Néppárttal?

A kutatásban a Fidesz és az EPP viszonyára is rákérdeztek. Érdekes eredmény, hogy egy hónap alatt 16 százalékponttal (!) 51 százalékra ugrott meg azoknak az aránya, akik szerint jogos döntés, hogy az Európai Néppárt (EPP) felfüggesztette a Fidesz tagságát.

Nem meglepő módon egyedül a Fidesz szavazók körében van többsége az ellenkező álláspontnak: itt 70 százalék szerint felháborító a felfüggesztés, ám itt is jelentős esést lehet látni, hiszen a múlt hónapban ez az arány még 85 százalékos volt - mutat rá a Publicus.

Így a Fidesz szavazók körében 5 százalékponttal 9 százalékra, az ellenzéki szavazók körében pedig 12 százalékponttal 86 százalékra növekedett a felfüggesztést jogosnak gondolók aránya.

A fideszesek ragaszkodnának a tagsághoz

Többségben vannak azok is, akik szerint a Fidesznek az lenne az érdeke, hogy az EPP tagja maradjon (61 százalék). Ennél csak kicsivel több, 65 százalék azok aránya, akik szerint ez hazánk érdeke is lenne. Érdekesség, hogy miközben a kormányzati kommunikáció egyre inkább azt sugallja, hogy a Fidesz elindult a kilépés felé, a fent említett esetekben épp a Fidesz szavazók körében a legmagasabb azok aránya, akik az EPP-ben maradás mellett foglalnak állást (82 és 79 százalék), de az ellenzéki szavazók többsége is így gondolkodik (49 százalék 40 ellenében, illetve 61 százalék).

