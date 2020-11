Orbán: vállalom a felelősséget az egészségügyért

Az egészségügyi matematikusok szerint ennyi emberrel is bírhatja az egészségügy a járvány miatti terhelést, hogy minden ember tisztességes ellátást kapjon. Oltást először majd az egészségügyi dolgozók kapnak, szigorú szabályok vonatkoznak a gyógyszerek - mondta Orbán Viktor reggel miniszterelnök szokásos reggeli, kérdezz-felelek jellegű rádiós tájékoztatójában pénteken, amelyben az Izland elleni válogatott győzelemről is beszélt.

A magyar válogatott nyert tegnap este Izland ellen, majd Orbán Viktor az Operatív Törzzsel kezdte a reggelt. Ennek kapcsán a közrádión arról beszélt, hogy minden meccs addig tart, amíg vége van, így vonva párhuzamot a járvány és a futball között. Ezután beszélt arról, hogy korábban azt mondta a szakemberekre hivatkozva, hogy 50 százalék az esélye, hogy állja a sarat az egészségügy, de most már szerinte 99 százalék fölötti az esély arra, hogy az egészségügy ennyi emberrel működni tud, minden magyar megkapja a tisztességes ellátást. Minden élet számít, az időseké is. Mint mondta, az orvosmatematikusok kiszámolták, hogy így is esély marad a gyógyulásra.

"Nem mindegy, hogy egy ápolóra és orvosra hány ember jut, a határt megközelítettük volna, vagy át is szakad a plafon, ha nem lépnek. A kijárási tilalom a kulcs, ezt tartani 10-14 nap múlva nehéz lesz. Orbán szerint jó ütemben, kellő pontossággal hozták meg a döntéseket" - idézi a hvg.hu a miniszterelnököt, aki vállalni meri a felelősséget, hogy a járvány terhelését bírni fogja az egészségügy.

"Az iskolákat is átnéztük, 500 középiskolában tértek át digitális oktatásra, 208 óvoda van bezárva, 239 általános iskolában tértek át a digitális oktatásra. Az oktatási rendszer is bírja a nyomást" - véli a kormányfő, aki szerint hamarosan a korlátozások eredményei is látszódnak az esetszámokon.

A vakcinák kapcsán azt mondta, hogy a szakemberek szigorú szabályokat támasztanak a járványban bevethető gyógyszerek elérhetőségére, valamint az oltásokéra is. Arról is beszélt, hogy az egészségügyben dolgozók kapják meg először a vakcinát, abból, hogy milyen készítményt vesz végül az állam, majd eldöntik az adatok alapján. "Legyen minden, az emberek meg majd eldöntik, melyikben bíznak inkább" - tette hozzá Orbán.

"A járványok el szoktak múlni, az irodalomból nehéz kihámozni, hogy miért. Ha nincs vakcina, akkor is megszűnik. Ha van vakcina, gyorsabban szűnik meg. A kérdés, hogy mikor visszaesik a járvány, eltűnik, vagy kezelhető formává alakul. Ezt nem tudjuk. Aki erre biztos választ ad, Nobel-díjat kaphat" - idézi a portál a kormányfőt.