Orbán Viktor: 2022 tavaszán választás lesz, addig védekezés lesz

A vírus második hulláma itt van, benne vagyunk, újra védekezni kell. Lesznek meleg pillanatok, de mindenki, akinek szüksége lesz rá, megfelelő ellátáshoz jut majd. Meg tudjuk és meg is védjük az emberek egészségét és életét - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Magyar Nemzetben megjelent írásában.

Indoklása szerint mivel a nemzeti konzultációban a többség úgy nyilatkozott, hogy a második hullám ellenére Magyarországnak működnie kell, a vírus ellen most úgy kell védekezni, hogy a veszélyeztetett idősek életét, az iskolák és óvodák működését, valamint a a munkahelyeket egyszerre védjük meg.

Felkészült az egészségügy, megvédik az embereket



Tavasszal szükség volt a teljes lezárásra, mert egy ismeretlen ellenséggel állt szemben az ország, időt kellett nyerni, hogy az egészségügyet felkészíthessék.

Ma már nem kell attól tartani, hogy bárki megfelelő ellátás nélkül maradna, hiszen a magyar egészségügy felkészült a tömeges megbetegedések kezelésére is

- állapított meg a kormányfő.

Úgy látja, hogy most minden rendelkezésre áll a védekezéshez, a szükséges eszközöket itthon gyártják, mindenből annyit, amennyi kell. A kórházakban járványügyi készültség van. Aki pedig megbetegszik, az a kórházakban jó kezekbe kerül.

Tudják, hogyan kell sikeresen védekezni

A védekezés sikere azon múlik, hogy a szabályokat mindan­nyian betartjuk-e. Szakembereink pedig meg tudják mondani, hogyan kell megint jól és sikeresen védekezni - tette hozzá Orbán.

Azt tudjuk, hogy 2022 tavaszán választás lesz, addig védekezés lesz - hangzik a prognózis. A derűlátó virológusok szerint a koronavírus ellen bevethető vakcinát 2021 tavaszára kifejleszthetik. A gyógyszergyárak üzleti okokra visszavezethető titkolózása, a nagyhatalmak versenyfutása miatt a tengernyi álhír összezavarja a reménykedő embereket, és botcsinálta virológusok tíz- és százezreit bátorítja találgatásra.

"Áttöréserejű bérrendezés kellene az orvosoknak is"

Az operatív törzsünkhöz bekötött tudósaink is inkább a 2021-es évtől remélik a jó hírt. S ha meglesz a vakcina, meg kell szereznünk néhány millió dózist, majd következhet a jelentkezők tervszerű beoltása. Közben folyamatosan erősítenünk kell a járványügyi készültségbe helyezett, a védekezés oroszlánrészét viselő egészségügyet, erősíteni az irányítási rendszert, gyorsítani a digitalizálást, észszerűvé tenni az adminisztrációs terheket, rendezni a keszekusza jogviszonyokat, és az ápolónők most zajló hetvenszázalékos béremelése mellett áttöréserejű bérrendezés kellene az orvosoknak is. Mindezt védekezés közben, folytatva a tavasszal megkezdett átszervezéseket - sorolta a politikus.

Védekezésből támadásba kell lendíteni az országot

A Varga Mihály pénzügyminiszter vezette gazdasági operatív törzstől várjuk a munkahelyeket, a családok életszínvonalát és a nyugdíjak biztonságát megvédeni képes gazdasági intézkedéseket. Sőt, nekik kell védekezésből támadásba lendíteniük az országot. Nemcsak megvédeni akarjuk azt a szintet és színvonalat, ahová tíz év alatt eljutott Magyarország, hanem azt is, hogy ezután is minden évben mindenki léphessen egyet előre. Az egy főre eső magyar GDP 2015-2019 között 39,65 százalékkal nőtt, miközben a német 13,3 százalékkal, a francia pedig 10,1 százalékkal. Ezután sem érhetjük be kevesebbel - adta meg az irányvonalat a miniszterelnök, aki elismeri, hogy ez óriási feladat, ezért lesz véleménye szerint Magyarország legkevésbé irigyelt embere 2021-ben Varga Mihály.

Itt lesz már a Kánaán! - A következő választásra



Reményeim szerint így, egy sikeres járvány elleni védekezéssel, felizmosított egészségüggyel, soha nem látott magasságba lendített gazdasági növekedéssel, teljes foglalkoztatással, még a korábbiakat is túlszárnyaló otthonteremtési boommal és a visszaépítés alatt álló 13. havi nyugdíjjal érkezünk meg a huszonkettes választáshoz - fogalmazott Orbán Viktor.