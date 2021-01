Orbán Viktor: február 1-ig meghosszabbítják a korlátozó intézkedéseket

Február 1-jéig meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádióban.

Én is be fogom magam oltatni, amikor sor kerül rá, nekem is van egy kijelölt helyem, látni fogják, hogy ezt én is megteszem - jelentette ki az operatív törzs üléséről érkezett Orbán Viktor kormányfő péntek reggel a Kossuth rádióban.

Kevés vakcina érkezett eddig az országban (80 ezer darab), februárig hosszabbítják meg az intézkedéseket, tehát marad a középiskolai digitális oktatás. "Nem szeretnénk rángatni a szabályokat, ahogy mások próbálják - mondta a miniszterelnök. Szavai szerint ameddig nem érkezik elég vakcina, rendezkedjen be mindenki arra az életre, amit a jelenlegi keretek adnak.

A halálozási arányokról azt mondta: a magyar egészségügy eredményesebb volt például Belgiumnál és Hollandiánál, de ezt sem gondolja sikernek.

Bár az unióval megállapodtunk, hogy majd küldik a vakcinát, de ez olyan lassan megy, hogy inkább szerezni kell - tette hozzá a politikus. Az EU-val az a baj, hogy szépen beálltunk a sorba, ahogy kell, feliratkoztunk 17 millió adag rendelésre, a központ valamit tárgyalt, és most ülünk itt és várunk, hogy jöjjön az oltóanyag. Ez frusztrál. Továbbra is tárgyalunk Oroszországgal, Izraellel és Kínával - mondta Orbán.

Az oltási tervvel kapcsolatban azt mondta, akkor jelent sikert, ha beoltották az időseket, és megmentettek mindenkit, akit meg lehetett. "Aki nem oltatja be magát, az viselje a következményeit" - hangzik a kormányfői tanács.

Magyarországon dolgozik 4 millió 496 ezer ember, ez 26 ezerrel kevesebb, mint a válság előtt. Tehát az elvesztett munkahelyek száma 26 ezer, aki mást mond, az nem a valóságról beszél - mondta Orbán Szóba a munkanélküliségi statisztikák kapcsán. Erre vezette vissza, miért nem bértámogatásokat ad a kormány, mivel ez még nem jelent tömeges visszaesést, és inkább beruházásokat támogatnak, amikből munkahelyek születnek.