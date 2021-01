Orbán Viktor: Féket kell szabni a fantáziánknak

Az oltási tervről is beszélt a magyar miniszterelnök a közrádiónak adott interjújában.

"Az a kérdés, van-e vakcina? Ha itt van, oltunk. Ha sok van, sokat oltunk, ha kevés érkezik, keveset oltunk, de féket kell szabjunk a fantáziánknak, hogy mi lenne jó" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök idei első interjújában, a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában az Index beszámolója szerint.

Már ötezer egészségügyi dolgozót oltottak be, most nyolcvanezer vakcina áll rendelkezésre. "Van egy oltási tervünk, amely arról szó, ha nincs mindenkinek vakcina, akkor ki mikor kapja meg először" - tette hozzá a kormányfő. Az egészségügyi dolgozók vannak az első helyen. Jelenleg 35 ezer ember beoltására alkalmas vakcina áll rendelkezésre. Ha holnap reggel érkezne több millió vakcina, akkor arra is megvannak a kijelölt oltópontok, ahol be lehetne mindenkit oltani. Több mint tízezer választási helyszínen történhetnének meg az oltások, az állampolgároknak tehát oda kellene menniük, ahol szavazni szoktak.

Orbán Viktor megjegyezte ugyanakkor, mostani tudásuk szerint nem várható rövid időn belül több millió vakcina, mivel jelenleg a gyártók sem tudnak megbízható szállítási mennyiségeket és időpontokat mondani. Orbán közölte, a megrendelt oltóanyagot Brüsszel osztja szét az adagokat a tagállamok között.

A kormány a nyugati mellett a keleti fejlesztésű vakcinákat is figyelemmel kíséri. Szerinte jó az orosz vakcina, de kevés lesz belőle, a kínai is jó, és abból várhatóan jóval több adag fog érkezni. Úgy látja, a végső döntést majd a magyar szakembereknek kell meghozni, hogy elfogadják-e a kínai oltóanyagot.