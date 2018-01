Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Orbán Viktor fogadta Milo Djukanovicot

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke csütörtök délután az Országházban fogadta Milo Djukanovicot, a montenegrói Szocialisták Demokratikus Pártja elnökét, aki korábban a balkáni állam államfője, illetve miniszterelnöke is volt - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke.

A megbeszélésen, amelyen részt vett Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője is, megállapították, hogy Montenegró nemrég elnyert NATO-tagsága elősegíti az ország EU-integrációját is. Orbán Viktor ebben a folyamatban továbbra is Magyarország teljes támogatásáról biztosította vendégét.

A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy több brüsszeli EU-csúcson is sürgette már kollégáit, hogy az Európai Tanács alakítson ki egy összehangolt stratégiát a nyugat-balkáni államok integrálására, különben a térségben más világhatalmi tényezők szerezhetnek befolyást.

A tárgyaláson Havasi Bertalan közlése szerint szóba került, hogy Magyarország az uniós tagországok közül a második legnagyobb befektető Montenegróban, és a gazdasági kapcsolatok fejlesztésére a jövőben is mindkét fél törekedni fog.

Milo Djukanovic 2012 decemberétől 2016 novemberéig töltötte be Montenegró miniszterelnöki tisztségét. Az Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) kutatószervezet 2015-ben Európa egyik legkorruptabb politikusának választotta.