"Orbán Viktor: Ha lesz vakcina, akkor nálunk is lesz"

Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében azt kérte, hogy betegen - köhögve, vagy lázasan - senki ne menjen emberek közé.

Egy ország védekezésének minőségét alapvetően nem a kormány tevékenysége, hanem az ország intelligenciaszintje határozza meg - mondta a kormányfő pénteken, a Kossuth Rádióban.

Szavai szerint az operatív törzs folyamatosan dolgozik, emellett lassan látható lesz az a tudományos-fantasztikus filmekre emlékeztető szerelést viselő speciális egység is, amely a gócpontok kialakulásakor végez majd elkülönítést.

Bízik abban, hogy az operatív törzs képes lesz körülhatárolni a gócpontokat. Ha valahol megjelenik egy gócpont, feltűnik egy szuperfertőzött, mint például Pápán, oda szupercsapatot küldenek, megjelenik a speciális egység, és a kontaktkutatás mellett több elkülönítést is végeznek.

Orbán Viktor továbbra is azt kérte az ország polgáraitól, hogy ők is segítsék a védekezést. Vannak egyértelmű szabályok - a távolságtartás, a maszkviselés -, de nem lehet az élet minden apró rezdülését szabályozni, kell a polgárok együttműködése - írta az Infostart.hu. Ha valaki felelősen gondolkodik, az a közbelátás a közjó érdekében nem megy emberek közé, amikor köhög, lázas.

Az emberiség rendezettebben fordul rá a második hullámra, Magyarország is így tesz - fogalmazott a miniszterelnök. A koronavírus elleni vakcinát versenyben, a világ több pontján fejlesztik, ami jó, mert egymást hajtják a kutatók. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy amikor kijönnek a vakcinák, azok hatékonyságát vitatni is fogják. Arra kérte az egészségügyért felelős minisztert, Kásler Mikóst, hogy amikor kijön az első vakcina, azt nagyon alaposan, józanul értékeljék és mondják el az eredményt az embereknek.

Amit most az ország tehet, hogy ötmillió adag vakcinát rendelt, tehát ha lesz vakcina, nálunk is lesz - tette hozzá a kormányfő.

Kétnaponta kap adatokat a munkanélküliségről, szerinte egyetlen számra kell igazán figyelni, a ténylegesen dolgozók számára. Ma többen dolgoznak, mint januárban, és kevesebben, mint egy éve ilyenkor. A kormány még 35 ezres különbséget lát, de mint mondta, jól haladnak, csökken a különbség az egy évvel korábbi adatokhoz képest.