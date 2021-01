Orbán Viktor: ha válság van, a felelősség kérdését későbbre kell halasztani

Kínai és orosz vakcinákat is bevetne a magyar kormány a járvány kezelésére. Oltóanyag már holnapra lehetne, de a hatóság engedélyére várnak - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szokásos reggeli interjújában. Ha minden a jelenlegi ütemben halad, akkor ősz elejére térhet vissza az életünk a normális kerékvágásba. A 25 évnél fiatalabbak teljes adómentességet kapnak.

Az operatív törzs ülésén a kínai és az orosz vakcinákról volt szó. Utóbbi tömegesen is rendelkezésre áll, de a magyar hatóságok engedélyezésén múlik, hogy felgyorsulhat-e az oltási program - mondta szokásos péntek reggeli interjújában Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint most az új oltóanyagforrások feltárása a legfőbb cél. Szerinte néhány napon belül jöhetne milliónyi vakcina, de a hatósági engedélyezés nagyon fontos. Senki sem akar olyan vakcinát, aminek bizonyítatlan a hatása.

Magyarországon több mint 105 ezer embert oltottak be eddig. Szerinte az önálló utat járó országok előrébb vannak: példaként az Egyesült Királyságot említette, amely gyorsabban halad az immunizálási programjával, amit az EU-val közös mozgás lassíthat. Rossz hír, hogy Európában a "legtöbb helyen a harmadik hullám rárúgta az ajtót az emberekre".

Orbán Viktor szerint az szerencsés, hogy a magyarok oltáspártiak. Ha lenne elég vakcina, akkor gyorsan be is adhatnák a készítményeket az embereknek, egy nap alatt közel 500 ezer embert be lehetne vakcinázni, tehát egy hétvége alatt 1,5 millió ember is védettséget szerezhetne (nagyjából ezeket a számokat ismertette Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is csütörtökön). "Szeretném, ha ez lenne a legnagyobb gondom, de egyelőre nincs elég vakcina" - magyarázta a kormányfő, aki szerint a tömeges oltásra van kapacitás, de alapanyag nincs. Az egészségügyről szólva azt mondta, hogy a személyzet emberfeletti teljesítményt nyújtott. "Ütésállónak" nevezte a rendszert, amit ugyan sokat kritizálunk, de nemzetközi viszonylatban is helyt állt.

Arra a kérdésre, hogy az Európai Bizottság arra kérte a tagállamokat, hogy ne önállósítsák magukat, ne kezdjenek külön tárgyalni a gyártókkal, hogy több vakcinákat szerezzenek, a miniszterelnök azt mondta, hogy "naponta 100 ember hal meg, ilyet ne kérjen senkit".

A vakcinaregisztráció kapcsán Orbán Viktor közölte, hogy egyelőre azért nem kaptak visszajelzést a jelentkezők, mert még nem tudni, hogy mikor kaphatják meg az emberek az oltást.

"Nyár végére vagy őszre jöhet el az a pillanat, amikor mindent feladhatunk" - mondta el a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság ütemezése alapján mikor térhet vissza az élet a járvány előtti menetéhez. De úgy látja, ha jöhetne a kínai vakcina is, akkor már a nyár elejére megtörténhetne ez.

Gazdaságvédelem magyar módra

Később a miniszterelnök arról beszélt, hogy a magyar emberek akarata is az volt, hogy a gazdaság működjön, és bár figyelték a nemzetközi megoldásokat, Magyarországon más utat kellett választani a gazdaság megsegítésére. A baloldali kormányok szerinte az előző válságot adóemelésekkel próbálta megoldani, míg a Fidesz-KDNP vezetése úgy döntött, hogy inkább csökkenti a terheket. Említette, hogy ennek része a vállalkozások segítése is, amire jó példa az iparűzési adó (ipa) csökkentése.

Ezt kritizálták az önkormányzatok, mondván, hogy így elvonják a bevételeiket, amire a miniszterelnök azt mondta: az önkormányzat az emberekért van, ez az intézkedés a kis- és középvállalkozásoknak segítenek. A főváros esetében azt mondta, hogy "ez a pénz a budapesti embereknél marad", így szerinte a döntés többet használ, mint árt. "Nem a multiknál hagyjuk a pénzt" - vélekedett Orbán Viktor, aki szerint így azért nem veszik el az önkormányzatok teljes bevétele és a magyar cégek kapnak igazi segítséget.

"3000 milliárd forintot elvettünk a bankoktól, ennyi maradt a családoknál, a háztartásoknál" - magyarázta a magyar gazdaságvédelem másik fontos elemét, a hitelmoratóriumot. Úgy látja, hogy ez sokat segít az embereken majd.

A 25 évesnél fiatalabbaknak azt tervezik, hogy teljes adókedvezményt adnak. "Van olyan ország, ahol ezt már bevezették, és ott sikeresnek láttam" - tette hozzá a miniszterelnök. Szerinte így esély lesz arra, hogy egy fiatal így a saját lábára álljon. A cél az, hogy 2022. január 1-től ez a rendszer már éljen, amivel a nyugdíjasok mellett a fiatalok is mankót kapnak.

Később elmondta, hogy szerinte az szül együttműködést Magyarországon, ha a cégek és az emberek azt látják, hogy a kormány nem adókkal turkál a zsebükben. "Válság alatt az emberek hajlandók keményebben és többet dolgozni, ilyenkor azt kell látniuk, hogy segítséget kapnak" - fogalmazott, hozzátéve, hogy azért is hívják a kormányzásukat Nemzeti Együttműködés Rendszerének, mert ezekkel az adócsökkentésekkel, adminisztratív könnyítésekkel pont ilyen fair körülményeket akarnak létrehozni.