Orbán Viktor: januárban már oltunk koronavírus ellen

Eljött a pillanat, hogy erőből kell betartatnunk a szabályokat - közölte Orbán Viktor kormányfő az állami rádióban péntek reggel a koronavírus elleni védekezés miatti kötelező maszkviselési szabályok szigorításáról.

Hétfőtől - amikortól már a vendéglátóhelyeken és szórakozóhelyeken is kötelező lesz a maszk hordása - a rendőrség erővel lép fel a maszkviselési szabályok betartása érdekében. Ha kell, büntetnek, és bezárhatják az üzleteket.

Újabb járványügyi szigorítást nem jelentett be péntek reggeli rádióinterjújában a miniszterelnök.

A kormányfő szerint az egészségügyi ellátórendszer bírja a terhelést. Van elég szakdolgozó a kórházakban, még ha át is kell vezényelni őket. Ez egy katonaélet, ennek nem örül senki, de bírni fogják, és mi is bírni fogjuk - tette hozzá Orbán Viktor.

December végén, január elején lesz már koronavírus-elleni vakcina Magyarországon is. A legveszélyeztetettebbeket valószínűleg januárban be tudjuk oltani, a nagy tömegű vakcina áprilisban állhat rendelkezésre - közölte Orbán Viktor. Ezek az európai uniós készletekből érkeznek Magyarországra, de Kínával és Oroszországgal is tárgyalnak vakcinavásárlásról.

Influenza elleni védőoltás is van, kétszer annyi, mint a korábbi években, ez mintegy 1,4 millió ember oltására elegendő, és még rendeltünk 360 ezret, és van egy pilisborosjenői vakcinagyártónk is van - közölte a miniszterelnök.