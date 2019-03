Orbán Viktor kudarcát jósolja a külföldi sajtó

Jól titkolták Orbán és a Fidesz elől

"Valami komoly dolog fog ma történni" - idézte a hvg.hu a Politico hírlevelét, amely az EPP szerdai brüsszeli üléséről szól. Egyelőre csak az egyértelmű, hogy az EPP vezetősége tökéletesen tartotta titokban, mit is szeretne, mi is a terv, mit fog tanácsolni határozati javaslatként az egybegyűlteknek a Fidesz kizárásával kapcsolatban. A sajtóorgánum szerint ezzel sikerült kétségek közt hagyniuk Orbán Viktor is. Fontos körülmény, hogy a magyar kormányfő elvesztette egykori pártfogóját, Joseph Daul EPP-elnököt. A Juncker-ellenes plakátkampányra nem pusztán különböző nézetek összecsapásaként tekintenek az EPP-ben, ahogy azt a Fidesz próbálja beállítani, hanem árulásként a néppárttal szemben.